LR Ragger: EU-Betritt Kroatiens Gewinn für Alpe-Adria-Region

Kärnten unterstützt neue Ära der Verständigung in Istrien

Klagenfurt (OTS) - Das Fest der Freundschaft in Udine am 7. Juli wird ganz im Zeichen einer neuen Ära der Verständigung in Istrien dank des bevorstehenden EU-Beitritts von Kroatien stehen. Zur Pressekonferenz heute Freitag in Udine wurde auch der Kärntner Obmann der Freiheitlichen LR Mag. Christian Ragger eingeladen. Er erinnerte in seinem Statement, das er auf italienisch hielt, an historische Gemeinsamkeiten. Die Region Istrien habe nach den beiden Weltkriegen eine ähnliche blutige und wechselvolle Geschichte wie Südkärnten erlebt. Seit 1954 das Gebiet des Freien Territoriums Istrien zwischen Jugoslawien und Italien über die Köpfe der Bevölkerung hinweg aufgeteilt wurde, blieben manche Wunden übrig. Ragger zeigte sich überzeugt, dass der EU-Beitritt Kroatiens die Chance bietet, dass diese endgültig überwunden werden können.

Ragger wies darauf hin, dass die gesamte Alpe-Adria-Region einen positiven Impuls erhält, wenn sie vollständig von EU-Mitgliedsländern umfasst ist. Kärnten unterstütze die neue Ära der Verständigung, die damit in Istrien möglich wird, betonte Ragger bei der Pressekonferenz, bei der u.a. der Präsident der Provinz Udine Pietro Fontanini und Udines Bürgermeister Dr. Renato Carlantoni anwesend waren. Mit dabei war auch eine Abordnung des Kärntner Abwehrkämpferbundes mit Landesobmann Fritz Schretter, der seit langem freundschaftliche Beziehungen zur "Union der Istrianer" unterhält. (Schluss)

