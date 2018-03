FP-Gudenus: Rot-Grün stürzt immer mehr Menschen in die Armut

Das völlig unsoziale Valorisierungsgesetz ist umgehend abzuschaffen!

Wien (OTS/fpd) - Mittlerweile müssen bereits 320.000 Wienerinnen und Wiener ihr Leben an oder unter der Armutsgrenze fristen - jeder fünfte Bürger! Die Anzahl der Mindestsicherungsempfänger ist seit dem Jahr 2000 von 41.800 auf heute mehr als 144.000 explodiert. Die Kinderarmut hat sich seit dem Jahr 2005 verdoppelt. Mehr als 30.000 Bürger warten auf eine Sozialwohnung. "Ein ganz wesentlicher Grund für diese dramatische Entwicklung ist der gigantische Gebührenwucher im Bereich der Daseinsvorsorge. Seit dem Jahr 2010 wird jede Familie mit 548 Euro pro Jahr zusätzlich belastet, seit 2006 sogar mit 1.787 Euro. Der Rechnungshof hat festgestellt, dass die Gebühren in Wien längst weit über die Kostendeckung hinausgehen und in Wahrheit eine illegale Steuer sind, weil die Überschüsse ins allgemeine Budget fließen. Damit wird dann die rot-grüne Miss- und Freunderlwirtschaft finanziert", erklärt Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus.

Besonders problematisch sei das Valorisierungsgesetz, das regelmäßige Gebühren-Erhöhungen festschreibt und so quasi eine "Schröpf-Automatik" darstellt. Die Regelung wurde einst von der SPÖ gegen die Stimmen der gesamten Opposition - damals natürlich auch gegen die Stimmen der Grünen - durchgepeitscht. "Es ist völlig unsozial und gehört umgehend abgeschafft", so Gudenus, der in der von der FPÖ erzwungenen, heutigen Sondersitzung einen entsprechenden Antrag einbrachte. Er appellierte an alle Parteien, dem Antrag zuzustimmen: "Ist Ihnen klar, was Armut bedeutet? Da geht es nicht nur darum, sich etwas nicht leisten zu können. Armut bedeutet auch höhere Säuglingssterblichkeit, eine höhere Zahl an geborenen Kindern mit Untergewicht, eine zwei Mal höhere Sterblichkeitsrate durch Unfälle und eine höhere Anfälligkeit für chronische Erkrankungen."

Gudenus geißelt die herzlose Politik von Rot-Grün: "Da streicht die Verlierer-Koalition auf der einen Seite den Heizkostenzuschuss für Bedürftige und auf der anderen Seite plant Vizebürgermeisterin Vassilakou, um mehr als 30 Millionen Euro die Radwege anpinseln zu lassen." Dies sei eine völlig falsche Prioritätensetzung. Gudenus:

"Von Gerechtigkeit ist keine Spur!" (Schluss)

