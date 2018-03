Tamandl: SPÖ-Abzocke geht weiter

Rot-Grün quält Bürger mit Gebührenerhöhungen – ÖVP will gesetzlich festgelegte Gebührenbremse

Wien, 21. Juni 2013 (ÖVP-PD) "Während die ÖVP sich für eine Gebührenbremse einsetzen will, geht die SPÖ-Abzocke weiter", stellt ÖVP-Konsumentenschutzsprecherin und Wiener ÖAAB-Obfrau Gabriele Tamandl heute klar. Die SPÖ will schon zum zweiten Mal in der laufenden Legislaturperiode die Gebühren auf Wasser, Abwasser und Müll erhöhen. Bereits Anfang 2012 wurden die Gebühren für Wasser um 33 Prozent erhöht. "Neben Schildbürgerstreichen wie dem Parkpickerl, stellt sich die Frage, was mit den zusätzlichen Geldern passiert. Schließlich hat der Rechnungshof schon 2010 festgestellt, dass mit den Gebühreneinnahmen Überschüsse erzielt werden, die zur Quersubventionierung verwendet werden", hält Tamandl fest. ****

Bereits zwischen 2006 und 2010 habe die Stadt Wien die

Haushalte mit jeweils 400 Euro zusätzlich belastet. Dennoch kam 2012 noch einmal eine Gebührenerhöhung um 300 Euro. "Für die ÖVP ist klar: Mit uns wird es keine weiteren Steuern geben. Deshalb wollen wir eine Gebührenbremse auf Grundlage eines Bundesgesetzes, um solche Erhöhungen in Zukunft zu verhindern", sagt Tamandl, die ein bundesweites Gebührenranking fordert: "Damit kann der Bürger auf einen Blick sehen, wer die größten Gebühren-Wucherer sind. Dann ist auch ersichtlich, ob die Gebührenerhöhungen gerechtfertigt sind oder nicht", betont Tamandl, die abschließend festhält: "Die ÖVP setzt mit dem Plan für leistbares Leben auf kluge Maßnahmen, die nichts kosten, aber viel bringen. So wird der Alltag für viele Menschen spürbar günstiger."

