Schieder: EU setzt wichtigen Schritt im Kampf gegen hohe Lebensmittelpreise

Neue Finanzmarktregeln beschränken Spekulationen mit Rohstoffen

Wien (OTS/SK) - "Mit der Beschränkung von Spekulationen auf Rohstoffe für Lebensmittel ist ein wichtiger Schritt im Kampf gegen die Inflation und hohe Lebensmittelpreise gelungen. Offensichtlich gibt es einen Zusammenhang zwischen dem gestiegenen Handel mit Rohstoffen wie Getreide und steigenden Kosten für Lebensmittel. Das Grundbedürfnis auf Nahrung darf jedoch nicht Teil von Finanzspekulationen sein. Umso notwendiger ist es, dass nun Limits für Rohstoffderivate eingeführt werden", betont Finanzstaatssekretär Andreas Schieder anlässlich der Einigung auf das MiFID-Paket beim heute tagenden ECOFIN in Luxemburg, an dem Schieder als Vertreter der österreichischen Regierung teilnimmt. ****

Die neuen Regelungen geben den Aufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten die Möglichkeit, den Handel mit Rohstoffderivaten zu begrenzen und strengere Rahmenbedingungen für Wertpapierhandel in der EU einzuführen. "Von den neuen Regelungen im Rahmen des MiFID-Pakets werden vor allem die Konsumentinnen und Konsumenten profitieren. Darum gilt es, die Maßnahmen so rasch wie möglich umzusetzen und konkret anzuwenden", so Schieder abschließend. (Schluss) mo/mp

