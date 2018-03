Abfallwirtschaftsgesetz wird novelliert: ARA begrüßt klare Regelung für zukünftigen Wettbewerb

Wien (OTS) - Die ARA begrüßt das neue Abfallwirtschaftsgesetz, das durch den zuständigen Ausschuss im Nationalrat beschlossen wurde und den künftigen Wettbewerb bei der getrennten Verpackungssammlung im Haushaltsbereich regelt. "Es war keine einfache Geburt, aber die harte Arbeit hat sich gelohnt", meint ARA Vorstand Ing. Werner Knausz. "Das nun vorliegende Gesetz ist aus unserer Sicht dazu geeignet, den fairen Wettbewerb zwischen den Systemen ohne Marktverzerrungen zu gewährleisten und gleichzeitig das hohe Niveau der getrennten Verpackungssammlung in Österreich sicherzustellen." Besonders freut sich die ARA, dass es gelungen ist, die bewährte Kleingewerbeentsorgung auch in Zukunft aufrechtzuerhalten. Verpackungsabfälle aus kleinen Gewerbebetrieben werden somit weiterhin im Rahmen der Haushalts- und Kleingewerbesammlung abgeholt. Knausz: "Rund 70.000 kleine Gewerbebetriebe können durchatmen. Sie können sich auch in Zukunft auf diese zuverlässige Entsorgungslösung verlassen."

Auch dass die ARA weiterhin als Non-Profit-Unternehmen arbeiten kann, freut Knausz: "Die Verpackungsverordnung sollte keinen neuen Wirtschaftszweig eröffnen, sondern die Produzentenverantwortung etablieren, zu weniger Abfällen führen und das Recycling verbessern. Darauf war die ARA mit ihrer Non-Profit-Gestion von Anfang an ausgerichtet."

Knausz abschließend: "Die Probe aufs Exempel, nämlich die Bewährung des Gesetzes in der Praxis und ein wirkungsvoller Vollzug durch das Umweltministerium, stehen noch aus. Wir werden unsere Verantwortung weiter wahrnehmen und unseren Kunden auch künftig das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten."

