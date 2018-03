ORF III mit Klaus Maria Brandauer im Gespräch, "Ritter Blaubart" live von der styriarte 2013 und Highlights von der Donauinsel

Am 22. und 23. Juni im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Happy Birthday, Klaus Maria Brandauer! Exakt zu dessen 70. Geburtstag am Samstag, dem 22. Juni 2013, präsentiert "Land der Berge" um 19.25 Uhr ein exklusives, aktuelles Interview. Lutz Maurer hat Klaus Maria Brandauer besucht und befragt. In einem sehr persönlichen Gespräch erzählt Brandauer über seine Beziehung zu den Bergen, zu seiner Heimat und über seinen Blick auf das Leben.

Ein Höhepunkt der diesjährigen steirischen Festspiele, der styriarte, ist Jacques Offenbachs "Ritter Blaubart", dirigiert von Nikolaus Harnoncourt. ORF III überträgt in Zusammenarbeit mit dem ORF-Landesstudio Steiermark, der styriarte und dem Land Steiermark die Premiere am Samstag, dem 22. Juni, und präsentiert zusätzlich ein interessantes Rahmenprogramm rund um dieses Konzertereignis. Zeitgleich wird die Produktion auch als "ORF Steiermark Klangwolke" an ausgewählten öffentlichen Plätzen als Kultur-Open-Air in der Steiermark übertragen.

Um 20.15 Uhr beginnt das "Erlebnis Bühne Spezial" mit Moderatorin Barbara Rett, u. a. mit Interviews mit Nikolaus Harnoncourt, Philipp Harnoncourt, Elisabeth Kulman und Johannes Chum. Zur weiteren Einstimmung folgt Günter Schilhans "Heimspiel für Harnoncourt" (2010). Die Dokumentation widmet sich der Geschichte der styriarte und jenen Menschen, die seit Beginn vor und hinter der Bühne das Festival tragen. So kommen u. a. der Orchesterwart, eine Chorsängerin, das Stammpublikum, der Intendant, der Präsident des Festivals und natürlich auch Nikolaus Harnoncourt selbst zu Wort.

Ab 21.05 Uhr überträgt ORF III Jacques Offenbachs "Ritter Blaubart" unter der musikalischen Leitung von Nikolaus Harnoncourt live von der styriarte aus Graz. Die Rolle der Boulotte wird in Graz durch Elisabeth Kulman verkörpert. Der gebürtige Steirer Johannes Chum und die Französin Sophie Marin-Degor gastieren als Barbe-Bleue und Fleurette. Markus Schäfer spielt sein komisches Talent aus und auch sonst lässt das Staraufgebot für die Oper der styriarte 2013 keine Wünsche offen. In einem spannenden Pausenfilm gibt es auch einen Blick hinter die Kulissen der Opernaufführung von "Ritter Blaubart" bei der styriarte 2013: Regisseur Günter Schilhan zeigt in der neuen Dokumentation "Harnoncourt probt Ritter Blaubart" die intensiven und zugleich unterhaltsamen Momente der Probenphase.

Die Sommernachtsgala in Grafenegg als Auftakt des Musikreigens ist binnen weniger Jahre zum Inbegriff der festlichen Lebensfreude geworden. ORF III zeigt das Konzertereignis vom vergangenen Donnerstag am Sonntag, dem 23. Juni, um 18.40 Uhr. Zu bewundern sind u. a. der junge österreichische Percussionist Martin Grubinger, der bereits auf allen Bühnen der Welt Sensationserfolge feiert, sowie die Opernstars Karita Mattila und Luca Pisaroni. Für das Benefizkonzert des RSO in Grafenegg am Dienstag, dem 25. Juni 2013, zugunsten der "ORF-Hochwasserhilfe - Sofort" sind unter ticktes.ORF.at noch Karten erhältlich.

Um 20.15 Uhr begleitet Barbara Rett durch die Oper "Don Pasquale" -und wenn Otto Schenk als Regisseur auf Anna Netrebko als Hauptdarstellerin trifft, dann darf mit Komödiantik de luxe gerechnet werden. Dr. Malatesta und die charmante Norina spielen dem reichen Junggesellen Don Pasquale einen bösen Streich, der sein Leben zu einem Desaster macht. 2010 dirigierte James Levine das Metropolitan Orchestra mit Starsopranistin Anna Netrebko, dem amerikanischen Tenor Matthew Polenzani und dem ausdruckstarken polnischen Bariton Mariusz Kwiecien in der New Yorker Met.

Im Anschluss taucht ORF III mitten ins Donauinselfest ein und überträgt die Auftritte der Austropop-Urgesteine Wolfgang Ambros (22.40 Uhr) und Rainhard Fendrich (23.45 Uhr) von der Wien-Energie-und der Radio-Wien-Fest-Bühne. Ambros und Fendrich haben die musikalische Geschichte des Donauinselfestes maßgeblich mitgeschrieben. Um 1.00 Uhr überträgt ORF III schließlich live von der Ö3-Bühne DJ Antoine, den Schweizer House-DJ, Produzent und Labelchef, der seinen internationalen Durchbruch 2011 mit der Single "Welcome to St. Tropez" schaffte.

