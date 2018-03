Stronach/Schenk: Frauenhäuser als "Falle" für die Opfer von Gewalt?

Mehr Schutz vor gewalttätigen Männern durch betreute, anonyme Wohneinheiten

wien (OTS) - "Es ist eine Ungeheuerlichkeit, dass Frauen nicht einmal in der Umgebung eines Frauenhauses vor ihren gewalttätigen Männern sicher sein können", reagiert Team Stronach Frauensprecherin Martina Schenk auf die schockierende Bluttat in Wien, wo der Noch-Ehemann seine 34jährige Frau vor den Augen des Kindes auf offener Straße erstochen hat. Der Vorfall von Wien sie Gott sei Dank zwar die Ausnahme, meint Schenk, generell ist aber so, dass Frauen immer wieder von weggewiesenen Männern "ausgeforscht" und in der Nähe ihrer Unterkunft belästigt werden. Die Einrichtung der "Frauenhäuser" sei in keiner Weise zu kritisieren, meint Schenk, vielleicht aber deren Struktur. Denn: "Wie in diesem Fall sind große, deklarierte Gebäude natürlich eine Einladung für gewalttätige und aggressive Männer, in der näheren Umgebung ihren potentiellen Opfern aufzulauern." Die meisten weggewiesenen Männer würden, so Schenk, ganz genau wissen, wo ihre Ex-Partner untergebracht sind.

Schenk: "Daher sollte es zumindest einmal eine Überlegung wert sein, die Struktur der Schutzeinrichtung des Frauenhauses zu ändern. Man könnte etwa dahin gehen - so wie auch bei sozial vernachlässigten Kindern - die Opfer in kommunal betreuten, kleinen Wohneinheiten unterzubringen, die durch ihre Anonymität wesentlich besseren Schutz bieten." Schließlich sei man, so die Frauensprecherin, in vielen anderen sozialen Betreuungseinrichtungen längst auch zu dieser Struktur übergegangen.

