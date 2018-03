ORF SPORT + mit Live-Übertragungen aus der Austrian Football League und vom Confed-Cup 2013

Am 22. und 23. Juni im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 22. Juni 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom Austrian-Football-League-Match AFC Rangers - Prague Black Panthers um 17.15 Uhr, die Höhepunkte vom DTM-Rennen am Lausitzring um 20.15 Uhr, vom FIFA-Confederations-Cup-2013-Spiel Japan - Mexiko um 22.55 Uhr und von der Gala "Nacht des Sports" 2012 um 0.40 Uhr sowie das Leichtathletik-Magazin "IAAF World of Champions" mit der Folge "Paris 2003" um 21.55 Uhr und das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 21.15 Uhr.

Die Live-Übertragung vom FIFA-Confederations-Cup-2013-Spiel Nigeria -Spanien um 20.45 Uhr und die Höhepunkte von Uruguay - Tahiti um 22.45 Uhr, von der Extreme Sailing Series 2013 - Act 1 Muscat um 20.15 Uhr und vom Großen Preis von Italien 1984 um 0.40 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 23. Juni.

Schon voriges Jahr waren die Spiele der beiden Teams AFC Rangers und Prague Black Panthers hart umkämpft und auch heuer war das erste Spiel nichts für schwache Nerven. Die Black Panthers gehen als Favorit in dieses Match. Prag konnte in der laufenden Saison bisher nur ein Spiel gewinnen - jenes gegen die Rangers in der Prager Schlammschlacht. Gegen alle anderen Teams der AFL setzte es, den Rangers ähnlich, klare Niederlagen. Für Prag geht es in dem Spiel um das Aufrechterhalten der Reihenfolge, denn auch 2012 waren sie auf dem fünften Platz vor den Rangers. Kommentator ist Michael Guttmann, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Pasha Asiladab.

Der letzte Tag des Eröffnungs-Acts der Extreme Sailing Series in Muscat, Oman, brachte zwar keine Hochgeschwindigkeitsrennen, dafür aber wieder Spannung bis zum Schluss. Ganz im Stil der Extreme Sailing Series entschied erst das letzte Rennen über den Gesamtsieg. Titelverteidiger Leigh McMillan und sein Team von The Wave, Muscat erwischten einen perfekten Tag und drehten einen 15-Punkte-Rückstand auf das Red-Bull-Sailing-Team noch in einen Sieg. Es war auf ihrem Heimatrevier das denkbar knappste Finish.

Die Gruppenphase beim Confederations-Cup wird am 23. Juni mit den Spielen Nigeria - Spanien und Uruguay - Tahiti abgeschlossen. ORF SPORT + zeigt von den beiden Begegnungen, die zeitgleich ausgetragen werden, erstere live und danach die Highlights der anderen. Kommentator ist Roland Hönig.

(Stand vom 21. Juni, kurzfristige Programmänderungen möglich)

