Rauch zu SPÖ: Gebührenbremse statt rotgrüner Bürgerabzocke

Gebühren in Wien erneut erhöht – ÖVP fordert: Bürger entlasten statt weiter belasten

Wien, 21. Juni 2013 (ÖVP-PD) "Die SPÖ quetscht die Bürger aus wie Zitronen. 'Gebühren anheben und Bürger belasten' lautet anscheinend das rote Motto. Nachdem die Tarife schon mehrmals stark erhöht wurden, kommt auf die Wienerinnen und Wiener eine weitere Belastungswelle bei den öffentlichen Abgaben wie Wasser, Abwasser und Müll zu", sagt ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch. Denn die Stadt Wien wird ab 2014 erneut die Abgaben steigern. "Es kann nicht sein, dass die Stadt Wien Bürger, Haushalte und Unternehmen weiter schröpft! Die ÖVP sagt ganz klar: Schluss mit der Bürgerabzocke, eine gesetzlich verankerte Gebührenbremse muss her!" Hohe öffentliche Belastungen und bürokratische Schikanen sind zudem die am häufigsten kritisierten Schwachpunkte Wiens. "Die rote Linie ist klar erkennbar: Neue Steuern, höhere Steuern und Verteuerungen bei den von ihnen kontrollierten Gebühren", so Rauch. ****

Als nächsten Schritt kündigen die Genossen bereits die Faymann-Steuern an, um den Mittelstand und Haushalte sowie Klein- und Mittelbetriebe weiter zu belasten. "Die ÖVP stellt sich klar gegen Faymann-Steuern. Wir wollen durch niedrigere Gebühren, die den tatsächlichen Ausgaben angepasst sind, durch geringere Steuern und gezielte Förderungen die Familien, Bürger und Unternehmen entlasten. Klein- und Mittelbetriebe sind das Herz unserer Wirtschaft und unseres Standorts und gerade diese ächzen bereits unter der Gebührenlawine, vor allem in Wien", so Rauch, und abschließend: "Es ist ein makabres Schauspiel, das die Sozialisten aufführen. Die ohnehin schon unter den hohen Ausgaben leidenden Bürger werden weiter geschröpft. Das ist der neue Sozialismus: Die Bürger aussaugen, bis sie umfallen."

