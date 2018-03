LAbg Aigner: Bestes Konjunkturpaket ist eine Entlastung der Bürger; Nein zu weiteren Steuer- und Gebührenerhöhungen

Staat betätigt sich auf allen Ebenen als Preistreiber: von der kalten Progression bis zu automatischen Gebührenerhöhungen wird die Kaufkraft geschwächt

Wien (OTS) - Im Zuge der Debatte um das Wiener Valorisierungsgesetz sieht der unabhängige LAbg Dr.Wolfgang Aigner die Politik insgesamt gefordert: "Die Konjunktur schwächelt, die Arbeitslosigkeit steigt, Spielräume für Lohnerhöhungen sind sehr klein, den Menschen bleibt immer weniger Geld zum Ausgeben. In einer solchen Situation sind Steuer- und Gebührenerhöhungen Gift für die Konjunktur."

Aigner sieht Versäumnisse auf allen staatlichen Ebenen. "Alle Beträge, welche die Bürger belasten, werden automatisch angehoben:

Geringfügigkeitsgrenze und Höchstbeitragsgrundlage, die Rezeptgebühr und die Autobahnvignette werden automatisch teurer. Nicht so die Familienbeihilfe, das Pflege- oder das Kilometergeld."

Am gravierendesten wirkt sich die Nicht-Anpassung der Steuerstufen aus, die dazu führt, dass immer mehr Menschen ohne Steigerung ihrer Kaufkraft in höhere Steuerstufen hineinfallen. "So hoch können die Lohnerhöhungen, die der ÖGB aushandelt, gar nicht sein, dass die Menschen wenig bis gar nichts spüren, weil der Staat ständig mehr davon abzweigt. Mehr Netto vom Brutto wäre jetzt das Gebot der Stunde anstelle eines schuldenfinanzierten Konjunkturprogrammes."

Stadt Wien als Werbeweltmeister

Das Wiener Valorisierungsgesetz schaufelt laufend mehr Einnahmen in die Kassen der Stadt Wien. Das entbindet die Stadtregierung von ihrer Aufgabe, die Strukturen auf die Hebung von Effizienzpotentialen zu hinterfragen. Trotz dieser Einnahmensteigerungen erreichen die Wiener Schulden und das Defizit neue Rekordwerte. "Da gleichzeitig auch die Werbeausgaben der Stadt Wien Rekordwerte erreichen, kann man sagen, dass die Gebührenlawine die Inseratenlawine subventioniert. Besser wäre es, den Wienern in Tagen wie diesen klimatisierte U-Bahnen und Autobusse zur Verfügung zu stellen, dann hätten wir wenigstens etwas von unserem Geld", so Aigner abschließend.

