"Heimat, fremde Heimat" am 23. Juni: Kräftemessen in der Türkei - Ein erster Schritt zur Zivilgesellschaft?

Wien (OTS) - Silvana Meixner präsentiert in "Heimat, fremde Heimat" am Sonntag, dem 23. Juni 2013, um 13.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Kräftemessen in der Türkei - Ein erster Schritt zur Zivilgesellschaft?

"Ich denke nicht, dass alles vorbei ist", sagt Fatma Arikan. Die junge Istanbulerin, die in Tirol aufgewachsen ist, war von Anfang an bei der Gezi-Bewegung dabei. Jetzt wird der Platz mit dem umstrittenen Park wieder von der Polizei beherrscht. Doch Fatma sieht das nicht als Niederlage: "Die türkische Gesellschaft hat gelernt. Wir haben gesehen, wie stark wir sind." Türkische Rückkehrer wie der Filmemacher Haluk Unlu, die Fremdenführerin Nükhet Ever oder der Literat Cemal Ener, die lange in Europa gelebt haben, sehen die Gezi-Bewegung als ersten Schritt zu einer Zivilgesellschaft. Die Menschenrechtsaktivistin Zeynep Taksin glaubt allerdings, dass die Gezi-Bewegung Fehler gemacht habe. Wenn sich die Park-Besetzerinnen und -Besetzer vor der gewaltsamen Räumung durch die Polizei zurückgezogen hätten, dann wäre es langfristig für die Bürgerbewegung ein größerer Erfolg gewesen. Aus Istanbul berichtet Christian Schüller.

Türkische Migrantinnen und Migranten und Demokratie

Die aktuellen Ereignisse in der Türkei haben auch die Zuwanderer und Zuwanderinnen mit türkischen Wurzeln in Österreich auf die Straßen gebracht. Seit Beginn der Protestwelle finden in Wien jeden Tag Demonstrationen und Kundgebungen von unterschiedlichen Gruppen aus der Türkei statt. Ähnlich wie in den türkischen Städten, vor allem in Istanbul, gehen Menschen auf die Straße, die noch nie an einer politischen Veranstaltung teilgenommen haben. Dabei werden soziale Netzwerke intensiv genutzt. So trafen sich Studierende im Atelierhaus der Akademie der bildenden Künste Wien und organisierten eine Veranstaltung unter dem Motto "Kunst für Widerstand" im Wiener Votivpark. Mehmet Akbal berichtet.

Endziel Gleichberechtigung - wenn EsRap rappt

Mit der Veranstaltung "Kunst für Widerstand" drückten in Österreich lebende Künstlerinnen und Künstler ihre Solidarität mit den Demonstrierenden des Gezi-Parks aus. Unter ihnen waren auch Esra Özmen und ihr Bruder Enes. Das junge austro-türkische Geschwisterpaar, besser bekannt als EsRap, nimmt auf der Bühne kein Blatt vor den Mund. Ihre Musik ist kritisch und voller Energie. Aufgewachsen im 16. Wiener Gemeindebezirk, brechen die beiden mit Stereotypen und rappen über die Gleichstellung der Frau, das Fremdsein im eigenen Land und die Notwendigkeit, sich gegen Ungerechtigkeiten aufzulehnen. Ein Porträt von Ajda Sticker.

