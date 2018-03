"Backloading" nun doch akzeptiert - Fachverband Steine-Keramik kritisiert Votum im Umweltausschuss

Fokus muss auf Erhalt des Wirtschafts- Produktionsstandortes bleiben

Wien (OTS/PWK448) - Der Fachverband der Stein- und keramischen Industrie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) kritisiert die zugunsten von "Backloading" gefallene Entscheidung des Umweltausschusses. Der Kompromissvorschlag wurde mit deutlicher Mehrheit der drei größten Fraktionen im Ausschuss angenommen. Er stellt einen riskanten Eingriff in ein funktionierendes, marktbasiertes System dar, der weder das Vertrauen der Betroffenen stärken noch die gewünschten treibenden Signale für den CO2 Preis initiieren wird, hält der Fachverband fest.

Wichtigste Punkte des geänderten Vorschlages sind die Einmaligkeit des Eingriffes in das Emissionshandelssystem, der Schutz vor "carbon leakage" bzw. das Einfordern eines "impact assessments" sowie die Zweckbindung des Erlöses von 600 Millionen entnommenen Emissionsrechten für einen Fonds zur Förderung von Projekten für innovative emissionsarme Technologien und Kostenreduktion für energieintensive Branchen.

Als Vertreter eines Großteils der energieintensiven produzierenden Industrie in Österreich begrüßt der Fachverband derartige Ideen, weist aber darauf hin, dass der Fokus auf dem Erhalt des Wirtschafts-und Produktionsstandortes Österreich bleiben muss. Ein Eingriff ins Emissionshandelssystem ist dabei der falsche Weg, der die ohnehin stark belastete Industrie weiter in die Enge treibt, unterstreicht der Fachverband. "Die prognostizierten "lukrativen Geschäfte" durch den Verkauf von überschüssigen Zertifikaten sind nicht nachzuweisen und entbehren jeder Grundlage. Mögliche frühe Vorteile sind längst durch verringerte Produktionsvolumina von bis zu minus 30% sowie kumulierte direkte und indirekte Energiekosten vernichtet worden", erläutert Fachverbandsgeschäftsführer Andreas Pfeiler.

Während andere Erdteile einen Boom ihrer Volkswirtschaften erleben, vergeude die europäische Kommission ihre Zeit mit Grabenkämpfen, die die Unternehmen weiter schwächen und im Wettbewerb benachteiligen. Der Fachverband der Stein- und keramischen Industrie stellt sich gegen derartige Maßnahmen und unterstützt jede Initiative in Richtung Re-Industrialisierung des Wirtschaftsstandortes Europa. (PM)

