VP-Juraczka ad Gebührenerhöhungen: "Nicht einmal im Wahljahr bremst das rot-grüne Raubrittertum"

Wien (OTS) - "Während die Grünen noch 2007 gegen das Valorisierungsgesetz gestimmt haben, tragen sie jetzt die massive Gebührenlawine ohne Protest mit und machen sich mitverantwortlich an der Abzocke der Bürgerinnen und Bürger. Die Erhöhungen sind maßlos, die rot-grüne Stadtregierung ist maßlos", so der Landesparteiobmann der ÖVP Wien StR Manfred Juraczka in Reaktion auf die heute bekannt gewordenen Erhöhungen bei den Gebühren in Wien um 4,4% ab 2014.

Manfred Juraczka: "Erst im Jahr 2012 wurde die Gebühr für Wasser um sagenhafte 33% erhöht und ließ die Stadtkassen klingeln. So betrugen laut Rechnungsabschluss die Mehreinnahmen bei den Gebühren insgesamt gegenüber dem Vorjahr 142,8 Mio. Euro. Dabei hat der Rechnungshof festgestellt, dass jetzt schon Überschüsse aus den Gebührenhaushalten erzielt werden, alleine 390 Mio. Euro aus den Bereichen Wasser, Kanal, Abfall nur zwischen 2005 und 2007. Trotzdem ist der Appetit der Stadtregierung noch nicht gestillt, trotzdem wird ungeniert weiter in die Taschen der Wienerinnen und Wiener gegriffen."

"Während die ÖVP für Entlastung der Bürgerinnen und Bürger eintritt, macht Rot-Grün in Wien das genaue Gegenteil. Wir fordern eine sofortige Abschaffung des Valorisierungsgesetzes, eine Gebührenbremse ist das Gebot der Stunde", so Juraczka abschließend.

