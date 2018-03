Show 2013 - Hetzendorfer Mode im Schlosspark

Mit einer fulminanten Inszenierung im offenen Fashionzelt trotzte die Modeschule Wien der Hitze

Wien (OTS) - Ihre rund 200 besten Kreationen präsentierte die Modeschule Hetzendorf am 19. und 20. Juni 2013 im Rahmen der traditionellen Abschluss-Modeschau. Schülerinnen und Schüler aller fünf Ausbildungsschwerpunkte - Kleidermachen, Modell-Modisterei, Produktgestaltung Taschen, Accessoires & Schuhe, Strick- und Wirkmode sowie Textildesign - stellten ihr Können unter Beweis. Nicht nur die handwerklich-gestalterische Fähigkeit, sondern auch die individuelle künstlerische Entfaltung überzeugte die begeisterten Gäste.

Stipendien und Auszeichnungen

Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch übergab am Premierenabend die Stipendien der Stadt Wien an Batja Ferch (2. Jahrgang), Natalie Zipfl (3. Jahrgang), Rosa Haltmeyer (4. Jahrgang) und Vera Scheikl (5. Jahrgang). "Diese Show ist ein imposanter Beweis für die Kreativität und das handwerkliche Talent der Schülerinnen und Schüler. Darauf kann Wien stolz sein" so Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch. Auch die künstlerischen und schulischen Jahresbestleistungen wurden honoriert. Gemeinderätin Mag.a Sybille Straubinger überreichte die vom Verein der FörderInnen der Modeschule Wien gestifteten Awards an Annalena Stocker (2. Jahrgang), Maximilian Aichmair (4. Jahrgang)sowie an Jessica Dedora, Katharina Glawischnig, Lina Kretschmer und Franziska Uedl (jeweils 5. Jahrgang).

Jahresthema Prozesse

Den Schwerpunkt der diesjährigen Show bildete das Thema "Prozesse". "Das Jahresmotto spiegelt sich in vielen Facetten wider. Vom Designprozess über die Fertigung bis hin zu den Showvorbereitungen waren viele Schritte notwendig. Ich bin besonders stolz auf das Engagement und die Selbstständigkeit der SchülerInnen und natürlich auf die künstlerisch-kreativen Ergebnisse, die wir im wunderschönen Ambiente des Schlossparks Hetzendorf präsentieren konnten" zeigte sich MMag.a Monika Kycelt, die Direktorin der Modeschule Wien, erfreut.

Die Show 2013 stand unter der Projektleitung von Lieselotte Holzinger, Ajla Karic-Culbertson und Gabriele Skach. Für die Inszenierung konnte Performance- und Installationskünstler Michikazu Matsune gewonnen werden, der unter anderem bereits für die Wiener Festwochen und den Steirischen Herbst tätig war. "Durch die Einbeziehung des wunderschönen Schlossparks ergab sich heuer eine ganz neue Show-Konzeption. Wir konnten unsere eigenen Ideen, Vorstellungen und Prinzipien umsetzen und wurden dabei von Michikazu Matsune großartig unterstützt" erzählten Benedikt Muxel und Franziska Uedl von der Abschlussklasse.

Modeprodukte für Waris Diries Desert Flower Foundation

Auf Initiative von Viktoria Stettler, Schülerin des dritten Jahrganges, setzte sich die Modeschule Hetzendorf gemeinsam mit der von Waris Dirie gegründeten Desert Flower Foundation gegen weibliche Genitalverstümmelung ein. Im Rahmen eines Kreativwettbewerbs entwarfen Schülerinnen und Schüler Taschen, Bekleidung, Schmuck und Accessoires. Drei ausgewählte Produkte werden in weiterer Folge in Serie produziert und über die Foundation vertrieben. Der Verkaufserlös kommt einem sozialen Projekt für Mädchen in Afrika zugute. Die Show 2013 zeigte mit einer Ausstellung in der Aula die gelungenen Ergebnisse dieser Kooperation. Waris Dirie kam persönlich zur Show und gratulierte den drei GewinnerInnen dankend.

Show-Highlight: "FEWA, FASHION & FUNCTION"

Unter diesem Motto wurde den Hetzendorfer ModeschülerInnen im Rahmen einer Kooperation die Aufgabe gestellt, ein waschbares, rotes Abendoutfit zu kreieren. Mehr als 80 Entwürfe wurden eingereicht. Zehn ausgewählte Modelle davon wurden umgesetzt und erstmals im Rahmen der Vienna Fashion Night am 13. Juni präsentiert. Eine hochkarätige Fachjury, unter anderen mit Lena Hoschek, Thomas Kirchgrabner (Liska-Chefdesigner) und Roman Rzeznitzek (Senior-Designer von Swarovski), wählte die drei besten JungdesignerInnen aus. Als besonderes Highlight der Show 2013 konnten alle zehn finalen Modelle, die zugunsten wohltätiger Zwecke in Versteigerung gehen, bewundert werden. Die Schülerinnen der drei besten Modelle erhielten ein von FEWA zur Verfügung gestelltes Stipendium.

Für Kulinarisches sorgten in bewährter Weise die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen des Vereins Netz, der Familien mit lebensbegrenzt erkrankten Kindern unterstützt und begleitet (http://www.kinderhospiz.at).

