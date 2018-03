Wr. Sonderlandtag - SP-Ekkamp: Seriös und nachhaltig wirtschaften

Wien investiert weiterhin in die Zukunft

Wien (OTS/SPW-K) - "Auf Bundesebene wird genauso valorisiert", stellte der Wiener SPÖ-Landtagsabgeordnete und Stadtwerke-Sprecher, Franz Ekkamp, im Zuge des heutigen Sonderlandtages klar. Ekkamp verwies auf den Preis der Autobahn-Vignette, der ebenfalls diese Woche, inflationsbedingt, angepasst wurde. Durch die Valorisierung mit 1. Jänner 2014 würde für eine durchschnittliche Familie ein jährlicher Mehraufwand von monatlich nur 1,85 Euro erwachsen und als Gegenleistung würden Nachbesserungen in der Wiener Daseinsvorsorge (Wiener Wasser, Wien-Kanal, MA48) - also der vor Ort Infrastruktur -vorgenommen.

"Gebühren sind dabei eben spezielle Abgaben, die an eine direkte Gegenleistung der Gebietskörperschaften geknüpft sind, wie zum Beispiel die Wasserversorgung, die Abwasser- und Müllentsorgung -diese Gebühren kommen den GebührenzahlerInnen zu Gute. Darüber hinaus gibt es viele Leistungen der Stadt, die gebührenfrei sind und für die die Stadt zum Wohle der Wienerinnen und Wiener viel Geld investiert, so wie etwa in den Gratis-Kindergarten. Top-Leistungen erbringt die Stadt Wien auch bei der Straßenreinigung oder beim Hochwasserschutz. Es ist ja kein Zufall, dass in Wien kein einziger Bezirk dem heurigen Rekord-Hochwasser zum Opfer fiel. Für diejenigen, die sich vielleicht nicht mehr daran erinnern: Der Donauinselbau wurde damals gegen den Willen der ÖVP beschlossen", erinnerte Ekkamp in diesem Zusammenhang. "Wien hat gemeinsam mit dem Bund 500 Millionen Euro in den Hochwasserschutz investiert", so Ekkamp weiter.

"Nicht umsonst ist Wien eine, wenn nicht sogar die, sozialste Stadt der Welt, weil zum Beispiel 3 Milliarden in Gesundheit und Soziales gesteckt werden, wodurch viele Leistungen praktisch gebührenfrei sind", betonte Ekkamp weiter. Zahlreiche Studien belegten dies und die Zufriedenheit der Bevölkerung mit der hier gebotenen Lebensqualität. "Wir stehen für seriöses und nachhaltiges Wirtschaften im Interesse der Wienerinnen und Wiener - und das nicht erst seit gestern", Ekkamp abschließend.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Klub Rathaus, Presse

Sarina Reinthaler

Tel.: (01) 4000-81 943

sarina.reinthaler @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at