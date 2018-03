Gary Howard Xion Bike Tour - Promi-Empfang in Wien

Gary Howard fuhr 400 Kilometer mit dem Fahrrad, um das Wiener Hilfswerk zu unterstützen. Yvonne Rueff und andere Prominente empfingen ihn in Wien.

Wien (OTS) - Ein Mann, sein Fahrrad und die heiße Straße. Was ein bisschen nach Roadmovie klingt, war für Gary Howard eine Woche lang Realität. So lange war der Ex-Flying Pickets-Sänger nämlich unterwegs, um die Strecke von Passau nach Wien zurückzulegen. Dass er sich dafür die bisher heißesten Tage des Jahres ausgesucht hat, macht Gary nichts, denn: "Mit meiner Xion Bike Tour unterstütze ich den Aktionsraum des Wiener Hilfswerks für Jugendliche mit Behinderung." Überall, wo Howard Station machte, sammelte er Spenden für die Einrichtung, die dringend Unterstützung benötigt, um den laufenden Betrieb zu finanzieren.

Herzlicher Empfang im Aktionsraum

Am Donnerstag, den 20. Juni 2013 war es dann soweit und Gary Howard traf beim Aktionsraum in der Schottenfeldgasse in Wien Neubau ein. Dort erwartete ihn ein prominentes Empfangskomitee: Profitänzerin Yvonne Rueff, Szenefriseur Josef Winkler, Star-DJ Alex List, Ex-Starmaniac Johnny Palmer, ORF-Moderator Hans Georg Heinke und Gattin Karin Heinke, Spitzenkoch Robert Letz, Ärztin Verena Pflüger und Eventmanagerin Marianne Finger gaben sich alle die Ehre und gratulierten dem Ex-Flying Pickets-Sänger zum gerade absolvierten Kraftakt. Wiener Hilfswerk-Geschäftsführer Helmut Lutz dankte Howard für sein großes Engagement für Jugendliche mit Behinderung.

Aktionsraum

Im Aktionsraum haben Jugendliche mit Behinderung die Möglichkeit, Gleichgesinnte zu treffen und gemeinsam ihre Freizeit spielerisch und kreativ zu verbringen. Das Programm wird nach den Interessen und Bedürfnissen der Jugendlichen gestaltet. Der Aktionsraum richtet sein Angebot auch an Jugendliche ohne Behinderung. So können etwa bei der Teenie-Disco Jugendliche mit und ohne Behinderung einmal im Monat im SkyDome des Wiener Hilfswerks (Schottenfeldgasse 29/2, 1070 Wien) tanzen und Spaß haben.

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige Organisation, die im Bereich der mobilen sozialen Dienste, in der Kinderbetreuung sowie im karitativen Bereich tätig ist und Einrichtungen wie Tageszentren für Senioren, Nachbarschaftszentren, sozial betreute Wohnhäuser, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmarkt, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung etc. betreibt. Insgesamt sind mehr als 1.400 haupt-und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen für das Wiener Hilfswerk tätig.

