Stronach/Markowitz: Kleinschulen für den ländlichen Raum unerlässlich

Kahlschlag in der Schullandschaft verstärkt Abwanderung

Wien (OTS) - "Wenn nun weitere Kleinschulen in den Bundesländern mit weniger als 25 Kindern geschlossen werden sollen, haben die Länderverantwortlichen ihre Hausaufgaben wohl nicht gemacht. Es ist Familien im ländlichen Raum nicht zuzumuten, dass die Eltern ihre Kinder neben ihrer Berufstätigkeit in eine weit entfernte Schule fahren müssen. Noch dazu werden immer mehr Buslinien eingestellt -doch hier ist der Spargedanke fehl am Platz", warnt Team Stronach Bildungssprecher Stefan Markowitz.

"Auch für die Kinder ist es eine Belastung um 6 h am Morgen oder noch früher aufstehen zu müssen, um rechtzeitig zum Unterricht zu kommen. Dass da die Aufmerksamkeit und Aufnahmefähigkeit leidet, verwundert nicht", macht Markowitz aufmerksam.

Markowitz fordert die Länder auf, bei solchen Beschlüssen vorsichtiger zu sein und Kleinschulen so lange wie möglich weiterzuführen. "Wir dürfen nicht zulassen, dass der ländliche Raum immer mehr ausstirbt. Denn auch für den Tourismus als Rückgrat der Wirtschaft gerade in ländlichen Regionen ist es entscheidend, dass Landschaft sowie Kultur und Brauchtum erhalten bleiben. Dazu müssen die Menschen aber auch die Möglichkeit haben, hier angemessen leben zu können und nicht ums Überleben kämpfen zu müssen", betont Markowitz.

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach Parlamentsklub/Presse

Tel.: ++43 1 401 10/8080

parlamentsklub @ teamstronach.at