Aviso: Töchterle, Innauer und Engl besuchen Sport-Zentrum der Universität Wien auf der Schmelz

Wissenschafts- und Forschungsminister trifft studierende Athletinnen und Athleten - 34 starten bei der 27. Sommeruniversiade 2013 in Kazan/Russland

Wien (OTS) - Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle besucht am Dienstag, den 25. Juni, gemeinsam mit dem ehemaligen Spitzensportler Toni Innauer und dem Rektor der Universität Wien, Heinz Engl, das Universitäts-Sportzentrum auf der Schmelz. Neben einer Besichtigung der Anlage steht auch ein Treffen mit studierenden Athletinnen und Athleten, die an der Sommeruniversiade 2013 teilnehmen, auf dem Programm. Diese findet heuer in Kazan/Russland statt und ist die größte Sportveranstaltung nach den Olympischen Sommerspielen. Vom 6. bis 17. Juli treffen sich dort knapp 12.000 Studierende aus aller Welt, 34 Athletinnen und Athleten werden für Österreich an den Start gehen.

Termin:

Dienstag, 25. Juni 2013, 12:30 Uhr

Ort:

Zentrum für Sportwissenschaft und Universitätssport

der Universität Wien

Auf der Schmelz 6a (USZ II), 1150 Wien

Wir laden die Medienvertreter/innen herzlich zu diesem Besuch mit Wissenschaftsminister Dr. Karlheinz TÖCHTERLE, dem Rektor der Universität Wien Dr. Heinz W. ENGL sowie Mag. Toni INNAUER ein!

