Günstige Blumen noch heute versenden - Jetzt auch in Deutschland

Pinneville / USA (ots) - Jeder liebt Blumen. Genau deshalb kann man zurzeit auch ein großes Wachstum an Online-Shops verzeichnen, die Blumen direkt nach Hause liefern. Das Unternehmen Home-delivery-flowers.com, einer der weltweit größten Blumenhändler, hat nun seine neue Webseite gestartet, die es den Menschen noch einfacher macht, einer geliebten Person einen Strauß Blumen zu schenken. Das Release der Webseite beinhaltet natürlich auch den Start der neuen Sommerkollektionen. Die neusten Updates bieten nicht nur US-Kunden die besten Shopping-Erfahrungen, sonder mittlerweile auch Kunden auf der ganzen Welt. So können auch deutsche Blumenliebhaber von den vielen Vorteilen profitieren, die das Blumenportal www.home-delivery-flowers.com seinen Kunden anbietet.

Da der Versand der Blumen bloß einen einzigen Tag dauert, kommen die Blumen garantiert immer frisch und in bester Qualität zu Hause beim Empfänger an. Der Blumenversand verschickt weltweit und jedermann kann inzwischen die vielen Vorteile genießen, die uns dieser Online-Shop anbietet. Bei der Bestellung sollte sich allerdings beeilt werden, denn es gibt immer tolle Promo-Angebote, mit einem extra-günstigen Spezialpreis, die nur für ganz kurze Zeit gelten. So kann zum Bespiel zurzeit 24 wunderschöne rote Rosen für nur $2.49 kaufen. Jeder, der sich ein wenig beeilt kann also in den Genuss dieser Angebote kommen und einen ordentlichen Rabatt abstauben. Die neue Webseite bietet den potentiellen Kunden viele Neuerungen und Vorteile in Verbindung mit einem erweiterten Produktangebot, welches viele neue Blumen, Geburtstagsgeschenke und andere Spezialangebote für jede Gelegenheit beinhaltet.

Dank der großen Erfahrung als Online-Florist gilt home-delivery-flowers.com als einer der beliebtesten Online-Versandhändler weltweit. Das Unternehmen glaubt daran, dass die Kauferfahrung der Kunden auf der einen Seite einfach und auf der anderen Seite auch genussvoll sein muss. Unter Beachtung genau dieser beiden Gesichtspunkte wurde die neue Webseite so designt, dass diese Punkte erfüllt werden: Eine einfache Navigation in Verbindung mit vielen tollen Blumenangeboten und Geschenkideen für jede Gelegenheit. Es war selten einfacher genau das zu finden, was man sucht, denn der neue Shop wirkt jetzt einfach frischer und schneller. Das gibt den Kunden eine einmalige Kauferfahrung.

Dank dem neuen Online-Shop ist es nun auch in Deutschland sehr einfach günstige Blumen direkt nach Hause geschickt zu bekommen. Beste Qualität für den besten Preis.

Testen Sie einfach die neue Webseite und bestellen Sie frische Blumen für sich selbst oder für Ihre Liebsten: www.home-delivery-flowers.com

Rückfragen & Kontakt:

Home-delivery-flowers.com

David Brocato

222 Ruth St

71360 Pineville

+1(717)325-3172

Vereinigte Staaten von Amerika

http://www.home-delivery-flowers.com

db3737 @ msn.com