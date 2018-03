Kickl: Kaske-Tipps zu Bankenpleiten entbehrlich

Wien (OTS) - "Dass ausgerechnet jemand der den BAWAG-Skandal erste Reihe fußfrei als Aufsichtsrat und teilweise sogar als Vizepräsident des Aufsichtsrates mitgestaltet hat, ohne -nach eigenen Angaben-freilich auch nur irgendetwas von den dubiosen Geschäften mitbekommen zu haben, jetzt mit 'wertvollen' Bankenpleitentipps aufwartet, ist doch reichlich skurril", kommentierte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl, die Aussagen von Arbeiterkammerpräsident Kaske.

Offenbar habe sich Kaske aus der BAWAG-Pleite wertvolles Insiderwissen aneignen können, das er nun zum Besten gebe, sagte Kickl zu den Forderungen des Arbeiterkammerpräsidenten der den Staat aus Haftungen heraus halten will. Fordere Kaske doch, dass "...nicht immer zuerst der Staat und damit der Steuerzahler für die Spekulationen und die dann daraus resultierende Schieflage zur Verantwortung gezogen wird". Hier spiele der ehemalige BAWAG-Aufsichtsrat Kaske offenbar auf die seinerzeitige rechtswidrige Verpfändung des ÖGB-Streikfons für die marode Arbeiterbank an, so Kickl, der Kaske darauf hinwies, dass nicht jede pleitegefährdete Bank auf Gelder der Gewerkschaft zurückgreifen könne.

Daher, so Kickl, fordere die FPÖ auch eine strikte Trennung in Geschäfts- und Spekulationsbanken, wobei der Staat nur für die Einlagensicherung der Geschäftsbanken haften solle. "Damit wäre gewährleistet, dass die kleinen Sparer von einer Bankenpleite nicht betroffen wären, da die Einlagen bis 100.000 Euro durch den Staat gesichert sind", betonte Kickl.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at