Wer wird Kochchampion 2013: Vorarlbergerin und 16-jähriger Wiener am 23. Juni im "Frisch gekocht"-Finale

Starkoch Johann Lafer in der Kochchampion-Jury

Der Wiener Schüler Manuel Kernthaler und die Vorarlberger Unternehmensberaterin Eva Glawischnig kochten sich ins "Frisch gekocht"-Finale. Wer von der prominent besetzten Jury - Johann Lafer, Lisl Wagner-Bacher und Karl Hohenlohe - zum Kochchampion 2013 gekürt wird, erfährt das Publikum am Sonntag, dem 23. Juni 2013, um 17.05 Uhr in ORF 2. Den Sprung in die Top zwei schaffte der erst 16-jährige Manuel Kernthaler im Team von Andi Wojta mit seinem warmen Apfeltatar mit Weinschaumsauce, karamellisierten Erdbeeren und einer dunklen Beerensauce. Eva Glawischnig überzeugte im Team von Alex Fankhauser mit gratiniertem grünem Spargel auf Carpaccio vom marinierten Bachsaibling.

Die "Frisch gekocht"-Finalshow am Sonntag, dem 23. Juni, 17.05 Uhr, ORF 2

Manuel Kernthaler und Eva Glawischnig müssen in der Finalshow in nur 45 Minuten ein Menü zubereiten und die Jury von ihren einzigartigen Kochkünsten überzeugen. In der Finalsendung erhalten Lisl Wagner-Bacher und Karl Hohenlohe in der Jury Verstärkung durch Österreichexport, Starkoch Johann Lafer. Schließlich geht es um den Titel des "Kochchampions 2013". Auf den Sieger wartet als Hauptpreis eine Gourmetreise nach Paris im Wert von 3.000 Euro, ein Essen in Paris im weltberühmten Restaurant "Train bleu" sowie Einkaufsgutscheine im Wert von 1.000 Euro.

Johann Lafer in der "Frisch gekocht"-Jury

Johann Lafer, kulinarischer Botschafter der Steiermark, Fernsehkoch und hochdekorierter Starkoch über den Kochchampion-Wettbewerb: "Wenn man in österreichischen Haushalten auf diesem Niveau für das leibliche Wohl sorgt, dann habe ich um die österreichische Kulinarik keine Sorge. Man wird dann nicht über die französische Kochkultur sprechen sondern über die große österreichische Küche."

Lisl Wagner-Bacher, die Grande Dame der österreichischen Küche zieht folgendes Resümee: "Gut dass endlich auch in Österreich die Hobbyköche und -köchinnen angeregt werden zu kochen, solche Wettbewerbe bringen ein Umdenken und stärken die eigene Kreativität im Kochalltag." Karl Hohenlohe über seine Jurytätigkeit in den vergangenen drei Wochen und im Finale: "Jede Initiative, die es in den Medien gibt, die kulinarische Themen in den Mittelpunkt stellt, ist zu begrüßen. Das ist eine Win-win-Situation, das Interesse an Kulinarik wird geweckt, und ich hoffe, dass es auch weiterhin in Österreich kulinarische Formate im Fernsehen geben wird."

