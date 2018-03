Bürgermeister Michael Häupl besucht Jüdisches Museum Wien

Wien (OTS) - Beeindruckt vom umgestalteten Palais Eskeles zeigte sich Bürgermeister Michael Häupl beim Besuch des Jüdischen Museums Wien in der Dorotheergasse. Empfangen wurde er von Museumsdirektorin Danielle Spera, Chefkurator Werner Hanak-Lettner und Wien Holding Direktor Peter Hanke, der sich als Eigentümervertreter besonders über den Besuch freute. Michael Häupl ließ sich das gesamte Haus zeigen und gratulierte Danielle Spera, dass es ihr gelungen sei, das Haus für neue Publikumsschichten zu öffnen. Während in der Humorausstellung "Alle meschugge?" vor allem viel gelacht wurde, beeindruckte den Wiener Bürgermeister in der Ausstellung "Chawerim Chasak. 100 Jahre jüdische Jugendbewegung Haschomer Hatzair" im Extrazimmer des Museums vor allem die Gegenüberstellung der historischen und aktuellen, sehr aktiven Wiener jüdischen Gemeinde. Im Atrium des Museums, wo derzeit noch die Ausstellung "Wien. Jüdisches Museum. 21. Jahrhundert" gezeigt wird, wünschte der Bürgermeister Danielle Spera und ihrem Team viel Erfolg für die neue Dauerausstellung "Unsere Stadt! Jüdisches Wien bis heute", die ab 19. November 2013 rund um die Jubiläen 25 Jahre (Wieder-)Gründung des Museums und 20 Jahre Palais Eskeles, zu sehen sein wird.

