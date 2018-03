Becker: Endlich verschärft EU den Kampf gegen Lebensmittelspekulation!

Einigung der EU-Finanzminister auf schärfere Regeln gegen Lebensmittelspekulation auf den Finanzmärkten trägt österreichische Handschrift

Wien (OTS) - "Die Inflationszahlen für Mai haben es uns wieder schmerzhaft in Erinnerung gerufen: Die Zeiten überteuerter Lebensmittel, unter denen vor allem einkommensschwache Personen wie hunderttausende unserer Seniorinnen und Senioren leiden, sind auch für Österreich noch nicht vorbei. Mit durchschnittlich 5,4% Inflation im Jahresvergleich waren auch diesmal Nahrungsmittel wieder die Hauptpreistreiber in unserem Warenkorb. Jetzt zeigt unser politischer Druck endlich Erfolge auf EU-Ebene!", stellt Seniorenbund-Generalsekretär und Europaabgeordneter Heinz K. Becker fest und unterstreicht die Wichtigkeit der heutigen Einigung der EU-Finanzminister, durch strengere Finanzmarktregeln (das sogenannte "MiFID"-Gesetzespaket) einen entschlossenen Schritt zur Zügelung der Lebensmittelspekulation zu setzen.

Einer der zentralen Preistreiber bei Nahrungsmittel und Energie ist die Finanzmarkt-Spekulation auf Rohstoffe, gegen die Sozialsprecher Becker im Europaparlament seit über einem Jahr konkret vorgeht. "Wenn das moralisch bedenkliche Wetten von Finanzspekulanten auf höhere Lebensmittelpreise tatsächlich zu einem Anstieg der Kosten beim täglichen Einkauf führt, dann wird die Vernunftsgrenze einer sozialen Marktwirtschaft überschritten. Hier muss der Gesetzgeber regulierend eingreifen und das machen die EU-Institutionen nun Gott sei Dank", freut sich Becker und erinnert an den ersten Beschluss des Europaparlaments zu "MiFID" im vergangenen Oktober, der nun hinsichtlich der Lebensmittelspekulation in seinen Eckpunkten von den Finanzministern übernommen wurde.

Durch mehr Transparenz und neue Möglichkeiten der Aufsichtsbehörden, die Anzahl der von einem Händler gehaltenen spekulativen Rohstoff-Verträge zu limitieren, will dieses EU-Gesetz den Exzessen auf den Rohstoffmärkten entgegenwirken und dadurch in Zukunft verhindern, dass - so wie kürzlich geschehen - der Handel mit auf den Weizenpreis bezogenen Finanzinstrumenten - sogenannten "Derivaten" - einen 46mal (!) höheren Wert umsetzte als die tatsächliche jährliche Gesamtweizenproduktion in den USA betrug. "Die positiven Auswirkungen dieser Regulierung sollten auch Österreichische Konsumentinnen und Konsumenten, unter Ihnen die mehr als zwei Millionen Seniorinnen und Senioren, bald positiv zu spüren bekommen", zeigt sich Becker erfreut.

Als vorbildlich hebt der Seniorenbund-Generalsekretär in diesem Zusammenhang die Position Österreichs während der Verhandlungen auf EU-Ebene hervor: "Finanzministerin Fekter hat sich im Zuge der monatelangen Beratungen zu dieser Finanzmarktregulierung konsequent und energisch dafür eingesetzt, auf zielführende Weise die Auswüchse einer verantwortungslosen Lebensmittel-Wetterei praktisch unmöglich zu machen."

Becker hatte bereits im Jänner vergangenen Jahres seine dringende Anfrage über Lebensmittelspekulation an die EU-Kommission gerichtet, die mit der Ankündigung von konkreten Schritten beantwortet wurde. Im Oktober fasste das Europaparlament den Beschluss zu "MiFID" und wird in der Folge die heutige Entscheidung der Finanzminister in die endgültige Gesetzesform gießen. "Angesichts der akkordierten Position zur Lebensmittelspekulation sollte das bezüglich dieses entscheidenden Teils der Finanzmarktregulierung aber nur mehr Formsache sein", so Becker.

EU geht auch gegen hohe Energiepreise vor

Dass die EU auch auf anderer Front gegen überteuerte Güter des täglichen Bedarfs aktiv vorgeht, hat der letzte EU-Gipfel Ende Mai unter Beweis gestellt: Mit dem ausdrücklichen Ziel, die Energiepreise für Private und Unternehmen wieder auf ein erträgliches Niveau zu bringen, haben sich die Staats- und Regierungschefs dort auf weitere Maßnahmen zur Stärkung des Wettbewerbs - auch zwischen unterschiedlichen Energiequellen - sowie zum Ausbau der Infrastruktur und der Energieeffizienz verständigt. "Das sind gute Nachrichten für unsere Konsumenten, die neben den hohen Lebensmittelpreisen auch zunehmend unter der Last Ihrer Gas- oder Stromrechnung stöhnen. Ich werde die konkrete Umsetzung der Maßnahmen genau weiterverfolgen und wenn nötig, im Interesse aller Haushalte versuchen, den politischen Druck zu erhöhen.", zeigt sich Europaabgeordneter Becker entschlossen.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Seniorenbund, stv. Generalsekretärin Susanne Walpitscheker, 0650-581-78-82, swalpitscheker @ seniorenbund.at, www.seniorenbund.at