ÖVP - T E R M I N E

(26. Woche vom 24. bis 30. Juni 2013)

MONTAG, 24. Juni 2013 10:00 BM Dr. Maria Fekter besucht das Finanzamt Linz anlässlich der ersten Finanzamt-Informationstage zum Thema "Familie und Steuern" (Bahnhofplatz 7, 4020 Linz) 11:00 ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf bei der Ordensverleihung an WKÖ- Präsident Dr. Christoph Leitl und Dr. Gerhard Roiss in der rumänischen Botschaft (Rumänische Botschaft, Prinz Eugen- Straße 60, 1040 Wien) 14:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner führt ein Arbeitsgespräch mit dem rumänischen Wirtschaftsminister Varujan Vosganian (BMWFJ, Stubenring 1, 1010 Wien) 16:00 BM Dr. Beatrix Karl eröffnet die Richterwoche zum Thema "Kindschafts- und Namensrechts-Änderungsgesetz 2013" (Hotel Wende, Seestraße 40, 7100 Neusiedl/See) 19:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner hält ein Referat zum Thema "Wirtschaft stärken, Arbeit schaffen, Familien unterstützen" auf Einladung der Österreichischen Gesellschaft für Völkerverständigung (Festsaal der Raiffeisenbank Klosterneuburg, Rathausplatz 7, 3400 Klosterneuburg) 19:00 ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf bei der Auszeichnungsverleihung an Prof. Dr. Franz Schausberger in der ungarischen Botschaft (Ungarische Botschaft, Bankgasse 4, 1010 Wien) 19:30 StS Sebastian Kurz beim Bürgerabend der MMC-Studios (Walter- Jurmann-Gasse 4, 1230 Wien) VK BM Dr. Michael Spindelegger beim Rat Auswärtige Angelegenheiten (Luxemburg) BM DI Nikolaus Berlakovich beim Rat Landwirtschaft und Fischerei (bis 25.6. Luxemburg) StS Dr. Reinhold Lopatka beim Rat Auswärtige Beziehungen und beim Rat Allgemeine Angelegenheiten (bis 25.6. Luxemburg) DIENSTAG, 25. Juni 2013 10:00 Sitzung des Ministerrates (BKA, Ballhausplatz 2, 1014 Wien) 11:30 BM Dr. Reinhold Mitterlehner erhält Besuch der Preisträger des Internationalen Maßschuhmacherwettberwerbes 2013 (BMWFJ, Stubenring 1, 1010 Wien) 13:00 StS Sebastian Kurz im Rahmen der Initiative Zusammen:Österreich auf Schulbesuch (Berufsschule Mollardgasse 87, 1060 Wien) 15:00 ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf erhält das Große Goldene Ehrenzeichen mit dem Stern (Empfangssalon, Parlament, 1017 Wien) 19:00 BM Dr. Beatrix Karl hält einen Vortrag beim "Austrian Law Forum" der JVP Wien (Hofburg, 1010 Wien) 19:00 ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf referiert bei der WB-Business- Lounge zum Thema Verwaltungsreform "Jetzt Strukturen effizienter gestalten!" (Wirtschaftsbund Steiermark, Zusertalgasse 2, 8010 Graz) 20:00 VK BM Dr. Michael Spindelegger beim Benefiz-Konzert mit dem ORF-Radio-Symphonieorchester zu Gunsten der HOCHWASSERHILFE SOFORT (Schloss Grafenegg, Wolkenturm) MITTWOCH, 26. Juni 2013 09:00 VK BM Dr. Michael Spindelegger führt ein Arbeitsgespräch mit der kroatischen Außenministerin Dr. Vesna Pusic (BMeiA, Minoritenplatz 8, 1014 Wien) 09:00 Plenum des Bundesrates mit BM Dr. Beatrix Karl (Parlament, 1017 Wien) 10:15 StS Dr. Reinhold Lopatka bei der Präsentation des Weltdrogenberichts mit stv. UN-Generalsekretär Jan Eliasson und dem Leiter des Büros der Vereinten Nationen in Wien, Yuri Fedotov (Donau City-Straße 6, 1220 Wien) 10:30 StS Sebastian Kurz im Rahmen der Initiative Zusammen:Österreich auf Schulbesuch (Berufsschule der Maler und Kunstgewerbe, Hütteldorfer Straße 7-17, 1150 Wien) 11:00 Dr. Wolfgang Schüssel, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Außenpolitik und die Vereinten Nationen, und die Außenministerin von Kroatien, Dr. Vesna Pusic, bei einer Veranstaltung anlässlich des EU-Beitritts von Kroatien (Parlament, 1017 Wien) 12:00 VK BM Dr. Michael Spindelegger beim EU-Hauptausschuss (Parlament, 1017 Wien) 14:30 VK BM Dr. Michael Spindelegger führt ein Arbeitsgespräch mit dem stv. UN-GS Jan Eliasson (BMeiA, Minoritenplatz 8, 1014 Wien) 16:45 VK BM Dr. Michael Spindelegger bei der Angelobung von Dr. Wilfried Haslauer zum Landeshauptmann von Salzburg (Präsidentschaftskanzlei, Hofburg, 1010 Wien) 17:30 VK BM Dr. Michael Spindelegger hält eine Ansprache beim Festakt anlässlich des 10-jährigen Bestehens des IMBA – Institute of Molecular Biotechnology (Dr. Bohr-Gasse 3, 1030 Wien) 18:30 ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf und die Kandidaten des Regionalwahlkreises Vorarlberg Süd laden zu einem Gedankenaustausch (Sportplatz, 6700 Lorüns) 19:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner und StS Dr. Reinhold Lopatka bei einem Empfang des Wirtschaftsparlaments (WKÖ Sky Lounge, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien) DONNERSTAG, 27. Juni 2013 09:00 VK BM Dr. Michael Spindelegger eröffnet den "International Arab Banking Summit 2013" (Zeremoniensaal, Hofburg, 1010 Wien) 09:00 Sondersitzung des Nationalrates zum Thema Gebühren; zu Beginn wird ein Dringlicher Antrag eingebracht, Fortsetzung um 12:00 mit BM Dr. Maria Fekter (Parlament, 1017 Wien) 09:00 BM DI Nikolaus Berlakovich eröffnet die Wieselburger Messe "Inter-Agrar" (Volksfestplatz 3, 3250 Wieselburg) 09:00 BM Dr. Beatrix Karl besucht die Justizanstalt Wiener Neustadt (Maximiliangasse 3, 2700 Wr. Neustadt) 10:00 VK BM Dr. Michael Spindelegger hält die Eröffnungsrede anlässlich des 20. Jubiläums der Wiener Weltkonferenz für Menschenrechte (Hofburg, 1010 Wien) 10:00 Pressekonferenz des Österreichischen Seniorenrates mit den Präsidenten Präs.NR a.D. Dr. Andreas Khol und BM a.D. Karl Blecha zu aktuellen seniorenpolitischen Themen (Pressezentrum des Parlaments, Dr. Karl-Renner-Ring 1-3, 1010 Wien) 11:00 Pressekonferenz mit VK BM Dr. Michael Spindelegger anlässlich des 20. Jubiläums der Wiener Weltkonferenz für Menschenrechte (Hofburg, 1010 Wien) 11:00 BM Dr. Beatrix Karl besucht das Landesgericht Wiener Neustadt (Maria-Theresien-Ring 5, 2700 Wr. Neustadt) 11:00 EP-Vizepräsident Othmar Karas nimmt an der Debatte zum Gesetz über risikoaverse Finanzgebarung im Rahmen des Europaschwerpunktes im Wiener Landtag teil (Rathaus, 1010 Wien) 14:00 BM Mag. Johanna Mikl-Leitner ehrt Lebensretter (BMI, Festsaal, Herrengasse 7, 1014 Wien) 16:00 Pressegespräch mit BM Dr. Reinhold Mitterlehner zum Thema "Best Trails of Austria" (Restaurant Hoamat, Hinterberg 9, 4083 Haibach ob der Donau) 19:00 StS Sebastian Kurz bei einem Bürgerabend (Tiergarten ORANG.erie, Maxinggasse 13a, 1130 Wien) 19:30 StS Dr. Reinhold Lopatka beim 1. gemeinsamen ÖAAB Bezirkstag Hartberg-Fürstenfeld (Josef-Hallamayr-Straße 30, 8230 Hartberg) 20:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner beim Sommerfest des Neuen Volksblattes (MS Stadt Linz, Schiffsanlegestelle Wurm&Köck, 4020 Linz) FREITAG, 28. Juni 2013 09:00 VK BM Dr. Michael Spindelegger beim 2. IKT Konvent der Internetoffensive Österreich (Palais Ferstel, Strauchgasse 4, 1010 Wien) 10:00 BM Dr. Beatrix Karl bei der Kick-Off-Veranstaltung "Familiengerichtshilfe" (BMJ, Festsaal, Museumstraße 7, 1070 Wien) 10:00 MEP Heinz K. Becker bei der Bundesvorstandssitzung des Österreichischen Seniorenbundes (Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien) 10:30 BM Mag. Johanna Mikl-Leitner und EU-Kommissarin Kristalina Georgieva bei der Katastrophenhilfeübung "Taranis" (Hauptbahnhof Salzburg, Südtiroler Platz 1, 5020 Salzburg) 11:30 Pressekonferenz mit BM Mag. Johanna Mikl-Leitner und EU- Kommissarin Kristalina Georgieva anlässlich der Katastrophenhilfeübung "Taranis"(Hauptbahnhof Salzburg, Südtiroler Platz 1, 5020 Salzburg) 11:45 Pressekonferenz mit BM DI Nikolaus Berlakovich über das Ergebnis der Landesagrarreferentenkonferenz (Hotel Post, Brugg 35, 6870 Bezau) 13:00 StS Dr. Reinhold Lopatka bei der österreichischen Airshow "AirPOWER 13" (Flugplatz, 8740 Zeltweg) 15:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner beim Sommerfest des Wirtschaftsbundes OÖ (Mozarthof, 4020 Linz) SAMSTAG, 29. Juni 2013 10:00 BM DI Nikolaus Berlakovich hält eine Festrede im Rahmen des Bauerntages auf der Wieselburger Messe (Volksfestplatz 3, 3250 Wieselburg) SONNTAG, 30. Juni 2013 11:00 BM Mag. Johanna Mikl-Leitner nimmt an der Siegerehrung beim 63. NÖ Landesfeuerwehrleistungsbewerb teil (Bewerbsplatz Leopoldsdorf in der Gemeinde 3863 Reingers, Bezirk Gmünd) 14:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner beim Feuerwehrleistungswettbewerb des Bezirkes Rohrbach (Feuerwehrhaus, Helmreichwiese, 4160 Aigen) 16:30 ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf bei der Bischofsweihe von Bischof Benno Elbs (Dom St. Nikolaus, 6800 Feldkirch) BM Dr. Reinhold Mitterlehner besucht den Grenzlandmarkt (4154 Nebelberg) StS Dr. Reinhold Lopatka bei der Festveranstaltung anlässlich 850 Jahre Pöllau (Pfarrkirche Pöllau, 8225 Hartberg)

