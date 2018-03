Die 24 Stunden von Le Mans sind die 7 Stunden von ORF eins

ORF-Formel-1-Kommentator Alex Wurz auf der Jagd nach drittem Titel

Wien (OTS) - Der Mythos Le Mans lässt die Motorsport-Herzen höher schlagen: Zum bereits 81. Mal werden die Fahrerteams auch dieses Jahr wieder mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 250 km/h um den Sieg kämpfen - allen voran ORF-Formel-1-Kommentator Alex Wurz mit seinem Hybrid-Toyota TS030. Der bisher jüngste Le-Mans-Sieger wird am Samstag, dem 22. Juni 2013, ab 15.00 Uhr (Startzeit) bis Sonntag, 23. Juni, 15.00 Uhr (Rennende), versuchen, seinen bereits dritten Titel einzufahren. Mit Dominik Kraihamer und Richard Lietz sind zwei weitere Österreicher am Start. Der ORF schickt Marc Wurzinger ab 22. Juni, 14.25 Uhr in ORF eins als Kommentator mit insgesamt sieben ausführlichen Live-Einstiegen mit einer Gesamtlänge von sieben Stunden ins Rennen.

Der ORF-Racing-Plan in ORF eins:

Samstag, 22. Juni:

14.50 Uhr - Der Start

1.00 Uhr - Der Abend

4.00 Uhr - Die Nacht

Sonntag, 23. Juni:

7.00 Uhr - Der Morgen

11.25 Uhr - Der Vormittag

12.30 Uhr - Zu Mittag

14.25 Uhr - Das Ziel

Die ORF-Live-Einstiege sind via ORF-TVthek auch als Live-Stream zu sehen.

