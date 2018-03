Rauschendes Sommerfest der Privatklinik Döbling im MAK

Wien (OTS) - Die Privatklinik Döbling feierte gestern Abend mit rund 250 Gästen ihr traditionelles Sommerfest im MAK (Museum für angewandte Kunst). Ärztlicher Leiter Primarius Dr. Christian Kainz, Verwaltungsdirektorin Mag. Christina Schwarz, Pflegedirektorin Dijana Hofegger und die Kaufmännische Leiterin des Ambulatorium Döbling, Mag. Edith Krassnig begrüßten zahlreiche Persönlichkeiten aus Medizin und Wirtschaft sowie Mitarbeiter und Belegärzte.

Die Privatklinik Döbling blickte beim Sommerfest auf ein erfolg-und ereignisreiches Halbjahr zurück. So wurde Anfang des Jahres der fünf-geschossige Zubau in Betrieb genommen, wodurch die Klinik ihren Patienten noch mehr Komfort und Qualität anbieten kann.

"Qualität wird auch in Zukunft in unserem Fokus sein, weil wir zu den führenden internationalen Häusern gehören wollen", betonte Primarius Dr. Kainz bei seiner Begrüßung. Im Frühjahr hat dazu eine Delegation der PremiQaMed Group 13 internationale Top-Kliniken besucht. Mag. Werner Fischl, Geschäftsführer der PremiQaMed Privatkliniken GmbH, berichtete über diese Exkursion und die Impulse für die zukünftige Entwicklung der Unternehmens Group.

Die Privatklinik Döbling, ein Unternehmen der PremiQaMed Gruppe, hat sich zu einer der leistungsfähigsten und erfolgreichsten Privatkliniken in Österreich entwickelt, die Patienten aus dem In-wie Ausland behandelt. Hohe Qualitätsstandards und eine ausgeprägte Service-Orientierung stehen im Fokus des Hauses. Zertifikate und Auszeichnungen belegen das: Sowohl die Geburtshilfe als auch das Ambulatorium sind ISO-zertifiziert. Zusätzlich führt die Privatklinik Döbling das einzige staatlich anerkannte und EU-weit gültige Qualitätsgütezeichen "Best Health Austria".

Die Privatklinik Döbling

Gemeinsam mit dem Ambulatorium und dem Ordinationszentrum Döbling bietet die Privatklinik Döbling ihren Patienten eine umfassende Betreuung. Das Ambulatorium Döbling hat sich als Multifunktionszentrum innovativer Medizin etabliert und kombiniert in enger Zusammenarbeit mit der Privatklinik Döbling ein qualitativ hochstehendes Leistungsspektrum für umfassende Diagnostik (inkl. MRT und CT) mit ambulanten Behandlungen verschiedener Fachrichtungen. Im neuen Gebäude vis-à-vis der Privatklinik Döbling befindet sich Österreichs führendes Ordinationszentrum. Ärzte verschiedener Fachrichtungen haben hier ihre Ordination eingerichtet. Gemeinsam mit den Diagnoseeinrichtungen des Ambulatoriums Döbling sowie des Belegspitals für stationäre Betreuung in unmittelbarer Nähe finden Patienten eine umfassende Versorgung unter einem Dach.

Die PremiQaMed Gruppe: Benchmark im Krankenhausmanagement

Die PremiQaMed Management GmbH ist der größte Betreiber privater, nicht gemeinnütziger Krankenanstalten in Österreich. Rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Unternehmensverbund tätig. Stabilität und Verlässlichkeit zeichnen das Unternehmen aus, das sich seit vielen Jahren auf Wachstumskurs befindet. PremiQaMed steht für nachhaltig erfolgreiche, innovative und verantwortungsvolle Führung von Gesundheitseinrichtungen.

Foto vom Sommerfest der Privatklinik Döbling im MAK

in Druckqualität zum Download: www.premiqamed.at/presse.html

Fotocredit: PremiQaMed Group - (Abdruck honorarfrei)

Rückfragen & Kontakt:

PremiQaMed Management GmbH

Mag. Reinhild Wohltan

Heiligenstaedter Straße 46-48, A-1190 Wien

T: +43 (0)1 586 28 40-309, F: +43 (0)1 586 28 40-900

M: +43 (0)664 961 97 96

reinhild.wohltan @ premiqamed.at

www.premiqamed.at