AK Kaske: Aktionäre und Gläubiger bei Bankenpleiten stärker in die Pflicht nehmen

Kleine Sparer müssen dagegen verschont werden

Wien (OTS) - Im Zuge des heutigen Treffens der EU-Finanzminister, bei dem Regeln für eine geordnete Abwicklung von gescheiterten Banken beschlossen werden sollen, plädiert AK Präsident Rudi Kaske erneut für ein stärkeres Einbinden von Eigentümern und Gläubigern: "Bevor der Staat und damit der Steuerzahler in die Bresche springt, müssen Aktionäre und Gläubiger zur Verantwortung gezogen werden." Dagegen ist es nötig, kleine Sparer und ihre Guthaben zu schützen.

Die riskanten Finanzgeschäfte diverser Banken waren einer der Hauptauslöser für die aktuelle Finanz- und Währungskrise. Wäre der Staat nicht rettend zu Hilfe geeilt, hätte es zahlreiche Bankenkonkurse gegeben - und damit einhergehend einen Verlust von vielen tausenden Arbeitsplätzen in ganz Europa. Allerdings belasten nun die diversen Bankenrettungspakete die Budgets der betroffenen Länder.

"Deshalb kann es nicht sein, dass immer zuerst der Staat und damit der Steuerzahler für die Spekulationen und die dann daraus resultierende Schieflage zur Verantwortung gezogen wird", sagt AK Präsident Kaske. Er appelliert daher an die heute tagenden EU-Finanzminister, dass bei einer Lösung für die geordnete Abwicklung angeschlagener Banken zuerst Aktionäre und Gläubiger ihren Beitrag zur Rekapitalisierung der Institute leisten müssen. Nur so könne in Zukunft auch verhindert werden, dass Anreize, über hohes Risiko Profite zu generieren, weiter dominieren.

Zudem betont der AK Präsident, dass noch einmal deutlich klarzustellen ist, dass die Einlagensicherung tabu sein muss, und somit kleine Sparer und ihre Guthaben (bis zu einem Einlagevolumen von 100.000 Euro) geschont werden müssen.

Rückfragen & Kontakt:

AK Wien Kommunikation

Michaela Lexa-Frank

Tel.: Tel.: (+43) 50165-2141, mobil: (+43)664 8454166

michaela.lexa @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at