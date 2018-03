Rauch: Wirtschaft in Europa beleben, statt Menschen belasten

Strukturen und Mechanismen der EU effizienter gestalten - Sozialisten haben keine Ahnung von Wirtschaft

Wien, 21. Juni 2013 (ÖVP-PD) "Die Wirtschaft in Europa muss belebt werden, statt Menschen neuerlich zu belasten", so ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch, und weiter: "Vizekanzler Michael Spindelegger hat beim gestrigen EVP-Gipfel die richtige Strategie für eine erfolgreiche Zukunft in Europa aufgezeigt. Die Wirtschaft muss entfesselt und mehr Freiräume für die Unternehmen geschaffen werden. Den Betrieben noch einen dickeren Belastungsrucksack umzuhängen, ist der komplett falsche Weg. Als Antwort auf hohe Belastungen haben die Sozialisten nur noch höhere Steuern und Gebühren im Repertoire." ****

Einen weiteren wichtigen Punkt stellt die effizientere Gestaltung der Strukturen und Mechanismen der EU dar. Richtig gesetzte Sparmaßnahmen und eine sinnvolle Investitionspolitik sind der Schlüssel zum Erfolg: "Die Entfesselung der Wirtschaft in Österreich und Europa hat absolute Priorität. Dies erreichen wir durch eiserne Disziplin bei der Verfolgung unserer wirtschafts- und europapolitischen Ziele und nicht durch noch mehr Belastungen! Das Rückgrat der Volkswirtschaften bilden europaweit kleinere und mittlere Unternehmen, die gleichzeitig Arbeitsplätze schaffen. Deshalb werden vor allem in diesem Bereich Maßnahmen zur Entfesselung gesetzt", so Rauch, der abschließend betont: "Wieder einmal merkt man: Die Sozialsten haben keine Ahnung von Wirtschaft! Eine starke Wirtschaft bedeutet ein starkes Europa. Die ÖVP setzt als einzige Europapartei Österreichs die richtigen Impulse, um Österreich als starken Partner innerhalb der EU zu festigen."

