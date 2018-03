"Bürgeranwalt" am 22. Juni: Volksanwalt Dr. Peter Kostelka zieht Bilanz über seine Amtszeit

Wien (OTS) - Klaus Unterberger präsentiert in der Sendung "Bürgeranwalt" am Samstag, dem 22. Juni 2013, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Fälle:

Unterhalt gestrichen

Zwei behinderten Brüdern aus der Steiermark wurde vom Land der Lebensunterhalt von jeweils monatlich knapp 360 Euro gestrichen. Laut steiermärkischem Behindertengesetz ist das rechtlich gedeckt, dennoch spricht der Jurist der Lebenshilfe Steiermark von massiver Diskriminierung und fordert eine Gesetzesänderung. Die fordert auch Volksanwalt Dr. Peter Kostelka, der darüber mit der Leiterin der Abteilung Soziales im Land Steiermark, Mag.a Barbara Pitner, diskutiert.

Volksanwalt Dr. Peter Kostelka zieht Bilanz über seine Amtszeit

Zwölf Jahre war Dr. Peter Kostelka Volksanwalt, Ende Juni geht seine Amtszeit zu Ende. Johannes Hoppe hat den scheidenden Volksanwalt in seinem Büro in der Innenstadt besucht. Der frühere SPÖ-Klubobmann zieht Bilanz über seine Amtszeit als Volksanwalt, spricht über seinen "Blick von unten" auf die Missstände in der Verwaltung und seine Tätigkeit nach dem jetzt folgenden Urlaub.

Schwangerschaftsabbruch mit Folgen

In der Praxis einer Ärztin in Wien ließ Miriam K. einen Schwangerschaftsabbruch durchführen. In der Folge kam es zu schweren Komplikationen, die junge Frau musste in ein Spital eingeliefert werden. Die Ärztin und ihre Praxis sind der Wiener Patientenanwältin schon länger ein Dorn im Auge, immer wieder komme es zu ähnlichen Vorfällen. Ein angeblicher Missstand, den die Ärztekammer zwar kenne, aber nichts dagegen unternehme, so der Vorwurf der Patientenanwältin. Mit Dr. Sigrid Pilz diskutieren die Anwältin von Miriam K., Dr. Susanne Pertl, und Dr. Thomas Holzgruber von der Ärztekammer Wien.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at