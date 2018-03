FPÖ-Neubauer: Großer Erfolg für jahrelange freiheitliche Anti-Atom-Politik

Grüne stehlen sich aus der Verantwortung!

Wien (OTS) - "Der gestern im parlamentarischen Umweltausschuss beschlossene Vier-Parteien-Antrag stellt einen großartigen Erfolg für die freiheitliche Anti-Atom-Politik dar, für die wir nun seit den Ereignissen rund um das AKW Zwentendorf immer gestanden sind. Es ist gelungen, die ersten wichtigen Punkte des im November des Vorjahres beschlossenen Allparteien-Antrages in die Gänge zu bringen. Ich bedanke mich beim Umweltsprecher der SPÖ, Herrn NAbg. Hannes Weninger, der beim Zustandekommen dieses Antrages die Koordination der Fraktionen übernommen hat", berichtete heute der freiheitliche Anti-AKW-Sprecher NAbg. Werner Neubauer. Als Basis für diesen Antrag diente eine Initiative der Freiheitlichen, daher wurde Neubauer bei der folgenden Behandlung dieses Tagesordnungspunktes im Nationalrat die Berichterstattung übertragen.

Mit dem Antrag wird die Bundesregierung demnach ersucht,

- dass alle rechtlich und politisch möglichen Schritte gegen die Ausbau-Genehmigung des tschechischen Umweltministeriums für die Blöcke 3 und 4 bzw. den Ausbau des AKW Temelin gesetzt werden.

- dass es betreffend der Geldmittel der EURATOM-Gemeinschaft zu einer Neuorientierung kommt und diese in Hinkunft ausschließlich zu Gunsten der Sicherheitsaspekte und des bestmöglichen Schutzes der Bevölkerung verwendet werden und

- alle Möglichkeiten zur Einberufung einer EURATOM-Vertragsrevisionskonferenz mit dem Ziel eines Atomenergieausstieges auszuschöpfen.

Damit hat Österreich nach vielen Jahren des Zögerns endlich konkrete Schritte in Richtung atomfreie Zukunft gesetzt. Inhaltich wurde dieser Antrag mit zahlreichen Anti-Atomkraft-Organisationen abgestimmt. Der Schwerpunkt liegt auf dem bestehenden EURATOM-Vertrag, der nach Meinung der Antragsteller komplett aufgelöst werden sollte und alternativ ein Fonds zur Unterstützung von Alternativenergien geschaffen werden sollte, denn hier liegt die Zukunft der Energiepolitik.

"Es ist skurril, dass die Grünen diesen Punkt kritisieren, in einem eigenen vorliegenden Antrag hingegen sogar von einer "Weiterentwicklung des EURATOM-Vertrages" sprechen und dadurch eigentlich die "Uhr zurückdrehen" möchten. Hinzu kommt, dass aufgrund der derzeitigen Rechtslage eine Umstrukturierung des EURATOM-Vertrages, wie sie nach Vorstellung der Grünen ablaufen sollte, rechtlich gar nicht möglich ist", so Neubauer weiter. Es werde nun an den zuständigen Ministerien liegen, dass dieser Vier-Parteien-Antrag die entsprechende Umsetzung erfahre, wovon aber alle Unterzeichner überzeugt seien.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at