Vorschau auf die Sitzungswoche des Wiener Gemeinderates

Debatten zum Rechnungsabschluss - "Wiener Stunde" wird beibehalten

Wien (OTS) - Mit dem Rechnungsabschluss 2012 beginnt Montag, 24.Juni, und Dienstag, 25. Juni, die Sitzungswoche des Wiener Gemeinderates. Wie schon im November 2012 bei den Beratungen zum Wiener Budgetvoranschlag 2013 erstmals getestet, wird auch dieses Mal die neue Regelung für Redezeiten angewandt. Damit ist die Redezeit nicht mehr für einzelne Redner, sondern für die jeweilige Fraktion festgelegt. Dies geschieht nach Mandatsstärke. Der SPÖ stehen 15 Minuten, der FPÖ 14, ÖVP 13, Grünen 12 und freien Mandataren 2 Minuten Redezeit pro Stunde, genannt "Wiener Stunde", zu.

Ablauf der Woche

Am Montag wird Vizebürgermeisterin und Finanzstadträtin Renate Brauner ab 9.00 Uhr den Rechnungsabschluss präsentieren, im Anschluss folgt dazu die Generaldebatte. In den darauf folgenden Spezialdebatten werden gemäß Ressorteinteilung zuerst "Finanzen, Wirtschaftspolitik und Wiener Stadtwerke" debattiert, es folgen "Gesundheit und Soziales" zusammen mit dem Jahresabschluss des "Wiener Krankenanstaltenverbundes" sowie "Umwelt" inklusive dem Jahresabschluss von "Wien Kanal". Die Geschäftsgruppe "Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung", in die auch der Jahresabschluss der Unternehmung "Stadt Wien - Wiener Wohnen" fällt, beendet den ersten Sitzungstag.

Ebenfalls um 9.00 Uhr geht es am Dienstag mit den Geschäftsgruppen "Integration, Frauenfragen, KonsumentInnenschutz und Personal", "Bildung, Jugend, Information und Sport", "Stadtentwicklung, Verkehr, Klimaschutz, Energieplanung und BürgerInnenbeteiligung" und abschließend "Kultur und Wissenschaft" weiter. Das Schlusswort hat zuletzt wieder Finanzstadträtin Brauner. Am Ende der Debatten wird über eingebrachte Anträge sowie die Jahresabschlüsse abgestimmt.

Am Mittwoch, den 26. Juni, steht dann eine "normale" Sitzung des Wiener Gemeinderates auf dem Wochenplan. Er beginnt um 9.00 Uhr wie üblich mit der Fragestunde. Das Thema der Aktuellen Stunde wird danach voraussichtlich von den Grünen vorgegeben - das steht aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Themenschwerpunkt bei den darauffolgenden Debatten wird der Tätigkeitsbericht des Kontrollamtes der Stadt Wien sein.

Der Wiener Landtag schließt am Donnerstag die Sitzungswoche ab.

Die Rathauskorrespondenz wird über sämtliche Redebeiträge wie gewohnt berichten. Die Sitzungen können zudem auch via Livestream im Internet unter www.wien.gv.at/gr-ltg-tv/wm.html verfolgt werden. (Schluss) tai

