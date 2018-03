NEOS: Bundesregierung wegen Veruntreuung 100 Tage vor der Nationalratswahl zur Abwahl verurteilt!

"Hauptbeschuldigte" Faymann und Spindelegger haben die Hände tief in den Taschen zukünftiger Generationen

Wien (OTS) - "Diese Bundesregierung gibt schamlos Geld aus, das ihr nicht gehört - sie verprasst das Geld unserer Kinder und Enkelkinder", erklärt Matthias Strolz, NEOS Vorsitzender und Spitzenkandidat zur Nationalratswahl 2013. "Die Strafe wird lauten:

Abwahl dieser Koalition bei den Nationalratswahlen am 29. September", ergänzt NEOS Spitzenkandidatin und LIF Vorsitzende Angelika Mlinar.

Veruntreuung ist in Österreich ein Tatbestand - ab 50.000 Euro sogar mit erhöhtem Strafrahmen. "Sieht man auf die Entwicklung unserer Staatsschulden, wird dieser Wert alle 3 Minuten und 20 Sekunden übertroffen. Wir müssen endlich gegenlenken. Diese Regierung wird das nicht tun. Im Gegenteil: Sie gönnt sich mit 200 Millionen Euro die höchste Parteienfinanzierung in Europa", so Matthias Strolz.

"SPÖ und ÖVP gehen längst überfällige Strukturreformen nicht an -der Stillstand ist beklemmend. Die ehemaligen Volksparteien tragen die Fußfesseln ihrer eigenen Klientelpolitik", ist Mlinar überzeugt. "Die notwendige Trendumkehr bedarf einer Neuordnung der politischen Machtverhältnisse, sonst wird sich nichts ändern."

In den 100 Tagen bis zur Nationalratswahl im Herbst wird NEOS immer wieder darauf hinweisen, dass der Schein trügt und der soziale Friede bedroht ist. "Wir fahren gegen die Wand, wenn wir nicht handeln", so Strolz. "Österreich braucht jetzt viele Weichenstellungen: vom Bildungswesen über das Steuersystem bis zur Pensionssicherung."

