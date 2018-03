TOEFL® und TOEIC®-Programme bestimmen weltweiten Standard bei englischen Sprachtests

(PRN) - PRINCETON, New Jersey, 21. Juni 2013 /PRNewswire/ -- Educational Testing Service (ETS) hat letztes Jahr um die acht Millionen englische Sprachtests über seine TOEFL®- und TOEIC®-Testprogramme durchgeführt. Die Sprachtests werden von mehr als 22.000 Organisationen in 150 Ländern genutzt.

durchgeführt. Die

Sprachtests werden von mehr als 22.000 Organisationen in 150 Ländern genutzt.

Mit mehr als zwei Milliarden englischsprachigen Menschen weltweit ist Englisch zunehmend zur wichtigsten internationalen Sprache geworden, die von Menschen mit verschiedenen geografischen, kulturellen und linguistischen Hintergründen verwendet wird, um miteinander zu kommunizieren. Daher wächst der Bedarf, englische Sprachkenntnisse für den internationalen Arbeitsmarkt und für Bildungseinrichtungen zu testen. Als das weltweit führende Unternehmen für englische Sprachtests erfüllt ETS mit seinen TOEFL- und TOEIC-Tests diese Nachfrage.

"Weltweite Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Regierungsbehörden müssen hochqualifizierte Kandidaten rekrutieren, die in einer kompetitiven Umgebung Leistung bringen können", erklärte David Hunt, stellvertretender Präsident von ETS und COO des globalen Unternehmensbereichs von ETS. "Die TOEFL- und TOEIC-Tests helfen diesen Einrichtungen, gut informierte Entscheidungen bezüglich der Fähigkeit ihrer Bewerber zu treffen, effektiv über Ländergrenzen hinweg zu kommunizieren."

Der TOEFL-Test ist der internationale Standard, der von mehr als 8.500 Hochschulen, Universitäten und Behörden genutzt wird, um die akademischen, englischen Sprachkenntnisse auf Universitätsniveau zu testen. Darüber hinaus misst der TOEFL-Test wie gut eine Person in der Lage ist, Hör- und Leseverstehen sowie Sprach- und Schreibkenntnisse zu kombinieren, um akademische Aufgaben zu bearbeiten. Die Beurteilung bietet ein umfassendes und zuverlässiges Werkzeug, um die englischen Sprachkenntnisse von Personen auf der ganzen Welt zu testen.

Die TOEIC-Tests sind der internationale Standard für die Überprüfung der individuellen englischen Sprachkenntnisse für den Arbeitsmarkt. Mit den Tests wird getestet, wie gut ein potenzieller Arbeitnehmer seine englischen Sprachkenntnisse in einer praktischen Arbeitsumgebung anwenden kann. Derzeit nutzen nahezu 14.000 Organisationen die TOEIC-Ergebnisse, um eine stärkere Belegschaft aufzubauen. Darüber hinaus vertrauen Arbeitssuchende auf die TOEIC-Ergebnisse, um sich auf dem umkämpften Arbeitsmarkt herauszustellen. TOEIC-Tests messen alle vier Sprachfertigkeiten und bieten eine Beschreibung der Stärken und Schwächen der Testteilnehmer, die es ermöglicht, eine informierte Entscheidung bei der Stellenvergabe und bei Einstellungen zu treffen. Darüber hinaus ist das TOEIC-Testverfahren standardisiert, damit können Organisationen die TOEIC-Testergebnisse nutzen, um ihre Arbeitnehmer in allen Ländern oder innerhalb eines Landes beziehungsweise einer Region in der Welt zu vermitteln, zu fördern beziehungsweise ihnen eine Weiterentwicklung zu ermöglichen.

Weitere Informationen zum TOEFL-Programm finden Sie auf der Website http://www.ets.org/toefl. Weitere Informationen zum TOEIC-Programm finden Sie auf der Website http://www.ets.org/toeic.

Informationen zum TOEFL-Test Der TOEFL-Test für akademisches Englisch ist der Test, der weltweit am meisten für die Überprüfung von englischen Sprachkenntnissen akzeptiert wird. Er wird von mehr als 8.500 Einrichtungen in mehr als 130 Ländern, eingeschlossen Australien, dem Vereinigten Königreich, Kanada und den Vereinigten Staaten anerkannt. Bis heute haben mehr als 27 Millionen Studierende den TOEFL-Test gemacht. Um mehr über den TOEFL-Test zu erfahren, besuchen Sie die Website von TOEFL unter www.ets.org/toefl.

Informationen zu den TOEIC-Tests Seit mehr als 30 Jahren ist der TOEIC-Test der weltweite Standard, um englische Sprachkenntnisse für den Arbeitsbereich zu testen. Die TOEIC-Testreihe, zu welcher der TOEIC-Test für Hör- und Leseverstehen, der TOEIC-Test für Sprach- und Schreibfähigkeiten und der TOEIC Bridge(TM)-Test gehören, wird von nahezu 14.000 Unternehmen, Organisationen und Regierungsbehörden in 150 Ländern genutzt. Im Jahr 2012 wurden weltweit nahezu sieben Millionen TOEIC-Tests durchgeführt, womit das TOEIC-Programm das weithin größte und am häufigsten genutzte Testprogramm für die Beurteilung von englischen Sprachkenntnissen am Arbeitsplatz ist. Für weitere Informationen zu den TOEIC-Tests und über andere, vom TOEIC-Programm bereitgestellte Dienste, besuchen Sie www.ets.org/toeic.

Informationen zu ETS Bei ETS fördern wir Qualität und Gleichheit im Bildungsbereich für Menschen weltweit, indem wir Tests entwickeln, die auf rigoroser Forschung beruhen. ETS dient Einzelpersonen, Bildungseinrichtungen und Regierungsbehörden, indem es maßgeschneiderte Lösungen für die Zertifizierung von Lehrern, Englischlernenden sowie für Grundschul-, Sekundar- und Hochschulausbildung anbietet, darüber hinaus führt es Forschungen, Analysen und Policy-Studien im Bildungsbereich durch. Das Unternehmen wurde 1947 als gemeinnütziges Unternehmen gegründet und führt jährlich mehr als 50 Millionen Tests durch und bewertet diese. Hierzu gehören TOEFL®- und TOEIC®-Tests, GRE®-Tests sowie Tests der The Praxis Series(TM), die in mehr als 180 Ländern in über 9.000 Standorten weltweit durchgeführt werden. www.ets.org

