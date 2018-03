SPÖ-Termine von 24. Juni bis 30. Juni 2013

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 24. Juni 2013:

10.00 Uhr Die SPÖ-Bereichssprecherin für globale Entwicklung Petra Bayr nimmt am Hintergrundgespräch Vienna+20 zum Thema "Und was ist mit uns? - Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen und Kindern weltweit 20 Jahre nach der Wiener Menschenrechtskonferenz" teil. Anmeldung bei Frau Magdalena Kern, m.kern @ licht-fuer-die-welt.at, Tel. 01 810 1300 17 (Pressezentrum, Parlament, Dr. Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien).

10.15 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer spricht Begrüßungsworte am Infotag "Behindertenvertrauensperson" (Hörsaalzentrum MedUni Wien, Hörsaal 3, AKH Wien, Währinger Gürtel 18-20, 1090 Wien).

10.45 Uhr Pressebriefing mit Innovationsministerin Doris Bures und Landeshauptmann Franz Voves zur Initiative "Innovationsland Steiermark" (Dom im Berg, Schlossbergplatz 1, 8010 Graz, Eingang Ebene 1).

10.45 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer besucht die Firma Baxter (Industriestraße 67, 1220 Wien).

11.00 Uhr Im Anschluss an das Pressebriefing zeichnet Innovationsministerin Doris Bures mit Landeshauptmann Franz Voves und Spitzensportler Hans Knauß steirische Frontrunner-Unternehmen aus (Dom im Berg, Schlossbergplatz 1, 8010 Graz, Eingang Ebene 2).

13.00 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied verleiht den Fairness Award 2013 (Museumsquartier Wien, Halle G).

14.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer hält beim Begräbnis von Rudolf Pöder eine Gedenkrede. Nationalratspräsidentin Barbara Prammer und PVÖ-Präsident Karl Blecha nehmen am Begräbnis teil (Hernalser Friedhof, 1170 Wien, Leopold Kuschnak Platz 7).

16.30 Uhr Beamtenministerin Gabriele Heinisch-Hosek bei der Dekretverleihung Cross Mentoring (Palais Dietrichstein, Minoritenplatz 3, 1014 Wien).

17.00 Uhr Festakt "Kunst macht Lehre" mit Bundesministerin Claudia Schmied (Museumsquartier Wien, Hofstallung).

18.30 Uhr Der BSA Klub 7 lädt zur Diskussionsveranstaltung "Verteilungsgerechtigkeit, das Steuersystem und der Faktor Arbeit". Staatssekretär Andreas Schieder im Gespräch mit Ulla Kramar-Schmid ("profil") und Gerald John ("Der Standard") (Lindengasse 64, 1070 Wien).

19.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer spricht Abschlussworte beim ESF Polylog (Brick 5, Fünfhausgasse, 1150 Wien).

19.30 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer lädt in Kooperation mit Ö1/ORF zur Veranstaltung "Die Not des Daseins gilt es zu entdecken", Michael Haneke "Im Gespräch" mit Michael Kerbler (Parlament).

DIENSTAG, 25. Juni 2013:

10.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Bundeskanzleramt).

10.00 Uhr Gemeinsames Pressefrühstück von SPÖ-EU-Abgeordneten Josef Weidenholzer (IMCO, S&D) mit der deutschen CDU-Abgeordneten Sabine Verheyen (IMCO, EPP) zum Thema "Netzneutralität JETZT -Netzneutralität als Voraussetzung für Wachstum des digitalen Binnenmarktes" (Europäisches Parlament Brüssel, Glassroom, PHS B001).

11.00 Uhr Barbara Ischinger, Direktorin des Direktorats Bildung und Kompetenzen der OECD, präsentiert im Rahmen einer internationalen Pressekonferenz mit Bildungsministerin Claudia Schmied und Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle die OECD-Studie "Education at a Glance" (BMUKK, Minoritenplatz 5, 1014 Wien).

11.30 Uhr Verkehrsministerin Doris Bures und der EU-Parlamentarier Jörg Leichtfried nehmen in einer gemeinsamen Pressekonferenz zum Thema "Grenzüberschreitende Zulassung von Gigalinern - mögliche Auswirkungen auf Infrastruktur, Verkehrssicherheit und Umwelt" Stellung (BMVIT, Pressezentrum, 5. Stock, Stubenring 1, 1010 Wien).

14.00 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied nimmt an der Abschlusspräsentation der BMUKK-Initiative "Macht|schule|theater" teil (Museumsquartier Wien, Halle G).

14.30 Uhr Staatssekretär Andreas Schieder im Finanzausschuss (Parlament).

15.00 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger nimmt an der Eröffnungsfeier der OÖGKK Kundenservicestelle Gmunden teil (Miller-von-Aichholzstraße 46, 4810 Gmunden).

17.00 Uhr Bundeskanzler Werner Faymann beim ÖGB-Europadialog (ÖGB-Haus Catamaran, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien).

18.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer nimmt an der Siegerehrung des 61. Berufswettbewerbs teil (Wiener Rathaus, Festsaal, 1010 Wien, Eingang Lichtenfelsgasse).

19.00 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek eröffnet die Veranstaltung "Vienna+20: Women's rights at stake?! Voices of international women's rights activists" (Palais Dietrichstein, Minoritenplatz 3, 1014 Wien).

20.00 Uhr Bundeskanzler Werner Faymann nimmt am Benefizkonzert des ORF-Radio-Symphonieorchesters unter der Leitung des Chefdirigenten Cornelius Meister zugunsten der Hochwasserhilfe teil (Open-Air-Bühne "Wolkenturm", 3485 Grafenegg).

MITTWOCH, 26. Juni 2013:

8.00 Uhr Bundeskanzler Werner Faymann und Bundesministerin Claudia Schmied besuchen gemeinsam die Ganztagsvolksschule Neubau (Zieglergasse 21, 1070 Wien).

9.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

9.30 Uhr Verkehrsministerin Doris Bures nimmt gemeinsam mit Bundesminister Nikolaus Berlakovich, Stadträtin Ulli Sima und "via donau"-Geschäftsführer Hans-Peter Hasenbichler am "Danube Day" teil, der heuer unter dem Motto "Get active for the sturgeons" steht. Auf dem Programm steht unter anderem ein Fototermin mit Vorschulkindern, die ihr Kinderkunstprojekt präsentieren (Strandbar Hermann; bei Schlechtwetter: in der Privaten Schulvorbereitungsgruppe der Diakonie, Nepomukgasse 2, 1020 Wien).

10.15 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer empfängt die kroatische Außenministerin Vesna Pusic zu einem Arbeitsgespräch (Parlament).

11.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer lädt zur Veranstaltung "Croatia - The new member of the European Union" gemeinsam mit der kroatischen Außenministerin Vesna Pusic und dem Präsidenten der Österreichischen Gesellschaft für Außenpolitik und die Vereinten Nationen Wolfgang Schüssel (Parlament).

12.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer eröffnet die Sitzung des EU-Hauptausschusses des Nationalrates. Bundeskanzler Werner Faymann beim EU-Hauptausschuss (Parlament).

13.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut und die Naturfreunde Internationale laden ein zur zweiten Veranstaltung "Wie kann die Energiewende sozialverträglich umgesetzt werden?" im Rahmen der zweiteiligen Veranstaltungsreihe "Die Energiewende sozial gerecht gestalten". Die Keynote hält SPÖ-Energiesprecher Wolfgang Katzian.

http://www.renner-institut.at/eventdetails/artikel/wie-kann-die-energ

iewende-sozialvertraeglich-umgesetzt-werden/. Schriftliche Anmeldung unter post @ renner-institut.at oder Fax 01-804 08 74 (Wien Energie-Haus, Mariahilfer Straße 63, 1060 Wien).

14.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer nimmt an der Buchpräsentation "Wiener Perspektiven Band 2 - Wien: Zusammenleben findet Stadt" teil (Wiener Rathaus, Top 428L, Stiege 8, 2. Stock, 1010 Wien).

19.00 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger nimmt anlässlich der Sitzung des Wirtschaftsparlaments am Empfang teil (Sky Lounge, 12. Stock, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien).

DONNERSTAG, 27. Juni 2013:

Bundeskanzler Werner Faymann nimmt am Europäischen Rat der Staats-und Regierungschefs in Brüssel teil.

Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek auf Bundesländertag in Oberösterreich; u.a. Väterkarenzfrühstück in der AK OÖ um 9.30 Uhr (Volksgartenstraße 40, 4020 Linz).

9.00 Uhr Sondersitzung des Nationalrates, beantragt vom BZÖ, zum Thema "Genug versprochen - Steuern und Gebühren runter". Die Sitzung wird um 9 Uhr aufgerufen, ab 12 Uhr beginnt die Debatte im Plenum (Parlament).

9.00 Uhr Pressekonferenz mit Sozialminister Rudolf Hundstorfer zum Thema "Kultursensible Pflegeinformation" der BAG (Sozialministerium, Stubenring 1, 5. Stock, Pressezentrum, 1010 Wien).

10.00 Uhr Pressekonferenz des Österreichischen Seniorenrates mit PVÖ-Präsident Karl Blecha und Seniorenbundobmann Andreas Khol zu aktuellen seniorenpolitischen Themen (Pressezentrum des Parlaments, Dr.-Karl-Renner-Ring 1-3, 1010 Wien).

10.30 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied nimmt am Bundesfinale der Sparkassen-Schülerliga im Fußball teil - Siegerehrung durch Bundesministerin Claudia Schmied (Wagenweg 49, 6780 Schruns).

14.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer empfängt die TeilnehmerInnen der Paralympischen Spiele 2012 (Parlament).

18.00 Uhr Der SPÖ-Parlamentsklub lädt zur Diskussionsveranstaltung "Aktive Außenpolitik gegen die Finanzkrise - Wie kann eine dem 21. Jahrhundert gerechte, sozialdemokratisch geprägte Antwort auf Europas Herausforderungen in Folge der Finanzkrise aussehen?" ein. Anlässlich des 80. Geburtstages des ehemaligen österreichischen Außenministers Peter Jankowitsch diskutieren mit ihm Georg Hoffmann-Ostenhof, Gertrude Tumpel-Gugerell, Karsten D. Voigt und Josef Cap. Anmeldung unter Tel. 01-40 110-3330 oder per e-Mail veranstaltung @ spoe.at (Palais Epstein, Dr. Karl Renner Ring 1, 1010 Wien).

19.30 Uhr Sozialminister nimmt an der Verleihung des "Awards for Social Integration 2013" der Erste Foundation teil (Museumsquartier Wien, Museumsplatz 1, Halle E, 1070 Wien).

19.30 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer hält die Keynote Speech zum Thema "Gesetzwerdungsprozess" anlässlich der WELLDONE-Lounge 41 (Palmenhaus, Burggarten).

FREITAG, 28. Juni 2013:

Bundeskanzler Werner Faymann nimmt am Europäischen Rat der Staats-und Regierungschefs in Brüssel teil.

Bundesminister für Landesverteidigung Mag. Gerald KLUG nimmt an der Veranstaltung "Air Power 13" teil (Flugplatz Zeltweg).

9.00 Uhr Staatssekretär Josef Ostermayer spricht beim IKT-Konvent 2013 der Internetoffensive Österreich (WKO-Sky Lounge/Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien).

9.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer leitet die Sitzung der Präsidialkonferenz des Nationalrates (Parlament).

10.30 Uhr Pressekonferenz mit Salzburgs SPÖ-Spitzenkandidaten für die Nationalratswahl, Mag. Johann Maier, und SPÖ-Justizsprecher der SPÖ, Dr. Hannes Jarolim, zu aktuellen justizpolitischen Themen und SPÖ-Forderungen (SPÖ-Landesparteizentrale, Wartelsteinstraße 1, 5020 Salzburg).

12.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer überreicht das Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich an Gideon Eckhaus (Parlament).

19.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer präsentiert ihr Buch "Wir sind Demokratie. Eine Ermunterung" im Rahmen einer Veranstaltung der Kulturinitiative St. Pölten (St. Pölten, Steingöttersaal, Prandtauerstraße 4).

19.00 Uhr Die Österreichische Gesellschaft für Kulturpolitik lädt ein zur Zeitschriftenpräsentation, Lesung und Podiumsdiskussion "Zwischen Jugo-Nostalgie und Euro-Euphorie - Die kulturellen Koordinaten Kroatiens in der Literatur". Anmeldung unter kulturpolitik @ spoe.at (Republikanischer Club-Neues Österreich, Rockhgasse 1, 1010 Wien, Eingang Café Hebenstreit).

SAMSTAG, 29. Juni 2013:

15.00 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied nimmt an der "KhH"-Trophy für "Künstler helfen Künstlern" teil (Wienerstraße 84, 2500 Baden).

20.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer eröffnet den Sommerball der Soroptimistinnen/Benefizabend zu Gunsten der CliniClowns des LKH Kirchdorf (Kulturhalle Römerfeld Windischgarsten, Gleinkerseestraße 13).

SONNTAG, 30. Juni 2013:

Bundeskanzler Werner Faymann nimmt an den Feierlichkeiten anlässlich des EU-Beitritts von Kroatien in Zagreb teil.

Verkehrsministerin Doris Bures gibt u.a. mit Asfinag-Vorstand Alois Schedl die beiden Röhren des Pfändertunnels für den Verkehr frei (Nordportal - A14 Rheintal/Walgau Autobahn):

11.00 Uhr Offizielle Verkehrsfreigabefeier

12.30 Uhr Eröffnung "Tag des offenen Tunnels" mit Festbühne und Kinderprogramm

19.30 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied besucht gemeinsam mit Bundespräsident Heinz Fischer die Jugendtheaterproduktion "Romeo und Julia" (Theater zum Himmel, Himmelstraße 24, 1190 Wien).

