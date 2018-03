Leichtfried: Mit Türkei neue Form der Zusammenarbeit andenken

SPÖ-EU-Delegationsleiter verurteilt Gewalt gegen Demonstranten

Wien (OTS/SK) - Jörg Leichtfried, Delegationsleiter der SPÖ-Europaabgeordneten und Mitglied im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten sowie im Unterausschuss für Menschenrechte des Europäischen Parlaments, möchte mit der Türkei eine neue Form der Zusammenarbeit andenken. "Die EU will eine für kommenden Mittwoch geplante Beitrittskonferenz mit der Türkei wegen der jüngsten Gewalteskalation in Ankara platzen lassen. Ich schlage vor, hier insgesamt die Lage neu zu bewerten und eine neue Form der Zusammenarbeit mit der Türkei anzudenken. Jetzt über einen Beitritt der Türkei zur Europäischen Union nachzudenken, halte ich für nicht sinnvoll, vor allem auch deshalb, weil die türkische Regierung den Eindruck vermittelt, selbst kein wirkliches Interesse mehr zu haben, und auch die Rolle des Europäischen Parlaments nicht respektiert. Wir sollten das Land aber als Partner etwa in Fragen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit gewinnen", sagt Leichtfried am Freitag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Er verurteilt die Gewalt der Regierung gegen friedliche Demonstranten. "Das sind nicht jene Werte, die die Europäische Union vertritt." **** (Schluss) bj/mp

