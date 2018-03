30. Donauinselfest: SP-Hoffmann - Ein sicheres Fest für alle Frauen!

Wien (OTS/SPW) - "Das Donauinselfest, das größte Freiluft-Festival Europas bei freiem Eintritt, startet heute und bietet zum 30. Jubiläum ein Feuerwerk an Highlights! Neben musikalischen Topacts von A wie Ambros bis Z wie Zucchero erwarten die BesucherInnen 600 Stunden Programm, Olympia-Stars live, ein großes Jubiläumsgewinnspiel, eine spektakuläre Flugshow und vieles mehr. Für mich als Frauensekretärin spielt dabei das subjektive Sicherheitsgefühl der Besucherinnen eine besondere Rolle und darauf wird am Donauinselfest viel Wert gelegt", stellte die Frauensekretärin der SPÖ Wien, Aline-Marie Hoffmann am Freitag fest.****

Alles werde dafür unternommen, um den BesucherInnen ein ruhiges und sicheres Fest bieten zu können. Alle Wege am Festgelände sowie die Bühnenplätze werden mit LED-Strahlern ausgeleuchtet, um maximale Sicherheit zu gewährleisten. Ebenso sorgen Zugangskontrollen und die strikte Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen bei den Gastronomiebetrieben für ein sicheres Fest. Verloren gegangene Kinder werden professionell von den Wiener Kinderfreunden bei der Organisationszentrale betreut. Dort können sie abgeholt werden. Die Telefonnummer der Betreuungsstelle lautet: 01/270 00 27. Darüber hinaus bietet der Veranstalter eine eigene Inselnotrufnummer an. Über die Nummer 01/270 43 34 kann professionelle Unterstützung herbeigerufen werden.

Weiters leiste der 24-stündige Frauennotruf der Stadt Wien einen wichtigen Beitrag am Donauinselfest: "Dieser Service für Frauen und Mädchen in Notsituationen hat sich bereits bestens bewährt und fungiert zugleich auch als Gewaltprävention", betont Hoffmann. Der Frauennotruf ist rund um die Uhr unter der Telefonnummer 01 / 71 71 9 erreichbar. Frauen und Mädchen können sich im Falle einer Gewalterfahrung an diese Nummer wenden. Ein Team aus Psychologinnen, Sozialarbeiterinnen und Juristinnen bietet Soforthilfe, psychologische oder rechtliche Beratung und begleitet auf Wunsch zur Anzeige. Die MitarbeiterInnen des 24-Stunden Frauennotrufes und des Frauentelefons der Stadt Wien stehen mit einem Informationsstand auch für Gespräche vor Ort zur Verfügung. Kostenlose Broschüren wie etwa die "Sicherheitstipps für Frauen und Mädchen" oder der "Servicefolder für Betroffene und Angehörige", "Wien für Wienerinnen", "Mädchen in Wien" und der "Bildungskompass für Mädchen und Frauen in Wien" werden für alle interessierten BesucherInnen angeboten.

"Vor allem für Frauen ist die subjektive Sicherheit wichtig. Die umfassenden Sicherheitsmaßnahmen, rasche Hilfestellungen sowie Information vor Ort am größten Open-Air-Festival Europas bei freiem Eintritt tragen dazu bei, dass sich jede Frau am Fest sicher fühlen und sorglos feiern kann", unterstrich Hoffmann abschließend.

Das Donauinselfest im Internet: www.donauinselfest.at. Weitere Informationen über den Frauennotruf unter www.frauennotruf.wien.at (Schluss) nk

