UMIT informiert im Rahmen eines Schnuppernachmittages über das Bachelor-Studium Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen

Hall in Tirol (OTS) - Am Freitag, den 28. Juni 2013 wird vom Team des Instituts für Management und Ökonomie im Gesundheitswesen der Tiroler Gesundheitsuniversität UMIT von 14.30 bis 17.00 ein umfassender Einblick in das Bachelor-Studium Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen gegeben. Im Rahmen eines Schnuppernachmittages wird Interessierten die Wachstumsbranche Gesundheitswirtschaft vorgestellt, die damit verbundenen Karrieremöglichkeiten im Gesundheitswesen aufgezeigt und ein inhaltlicher Überblick über das sechssemestrige Studium präsentiert. Interessierte können sich unter www.umit.at/schnupper oder unter lehre @ umit.at zum Schnuppernachmittag anmelden.

Als Universität mit der Kernkompetenz Gesundheit will die UMIT mit dem Studium Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen dem wachsenden Bedarf nach Mitarbeitern mit betriebswirtschaftlichem Know-How in Einrichtungen der Gesundheitsversorgung und in der Gesundheitswirtschaft, die als der Wirtschaftsmotor der Zukunft gesehen werden, begegnen. Die inhaltliche Ausrichtung des dreijährigen Bachelor-Studiums umfasst eine solide, umfassende betriebswirtschaftliche Ausbildung mit einem klaren Fokus auf das Gesundheitswesen und die Gesundheitswirtschaft.

Die Fähigkeit die betriebswirtschaftliche Modelle und Konzepte in Gesundheitswesen und Gesundheitswirtschaft einzusetzen, erleichtert den beruflichen Einstieg in einer attraktiven und zukunftsorientierten Branche. Absolventen dieses Bachelor-Studiums sind heute u.a. im Krankenhausmanagement, in der Leitung von Pflegeeinrichtungen, im Krankenhaus-Controlling und Personalwesen von Gesundheitseinrichtungen, in der Pharma-Industrie, im Marketing für Gesundheitsprodukte, im Consulting des Gesundheitswesens, im Management von non-profit und sozialen Einrichtungen sowie im Gesundheitstourismus tätig.

