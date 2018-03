Grundsteinlegung und Reihenhausübergabe

Linz (OTS) - Die WSO Gemeinnützige Bau- u. Wohnungsges.mbH übergibt am Mittwoch, 26. Juni 2013, um 11:30 Uhr, im Rahmen einer feierlichen Zeremonie die erste von diesem Unternehmen in Oberösterreich errichteten 18 Reihenhäuser ihrer Bestimmung. Der Festakt findet im Beisein von Herrn Wohnbaulandesrat Dr. Haimbuchner, dem Bürgermeister von Laakirchen OStR Mag. Holzleithner und zahlreichen Ehrengästen aus Politik, Kultur und Wirtschaft statt. Gleichzeitig erfolgt die Grundsteinlegung für den Bau von 78 geförderten Wohnungen, die unmittelbar neben der Reihenhausanlage errichtet und voraussichtlich im Frühjahr 2015 an die künftigen MieterInnen übergeben werden.

Die WSO lädt alle Vertreter der Medien herzlich zu diesem Ereignis

ein.



Weitere Auskünfte und Informationen:

Susanna Bokor, Tel. 01 86695-210, E-Mail: s.bokor @ wiensued.at



Datum: 26.6.2013, um 11:30 Uhr



Ort:

Reihenhausanlage

Anzengruberstraße/Silbermayrstraße (Untertraunfeld), 4663 Laakirchen



Rückfragen & Kontakt:

Dr. Friedrich Klocker, Tel. 01 86695-216, f.klocker @ wiensued.at