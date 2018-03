Fixtermin nach der Zeugnisverteilung: Startfest im Donaupark

Beim Startfest am 28. und 29.6.2013 feiern Kinder den Ferienauftakt und starten in den actionreichen ferienspiel-Sommer.

Wien (OTS) - Am letzten Schultag und am ersten Ferientag lädt das knallgelbe ferienspiel-Maskottchen Holli Knolli alle Kinder und Familien zum Feiern ein: Am 28. und 29. Juni jeweils von 14 bis 19 Uhr geht es beim Startfest im Donaupark rund! Bei über 50 Spiel-, Sport- und Kreativstationen schnuppern Kinder ferienspiel-Luft und bekommen einen Vorgeschmack auf die abwechslungsreichen Sommeraktionen. Auf der Showbühne gibt es ein tolles Programm mit Musik- und Tanzeinlagen. Der Eintritt ist frei.

ferienspiel-Zauber im Donaupark

Der Donaupark wird zur Erlebniswelt - auf dem Startfest-Programm stehen Spielespaß mit der wienXtra-spielebox, Hüpfburgen, Trampolinspringen, Bauerngolf, Kinderschminken, Mitspielzirkus, Seifenkisten-Rennen, Wasserspiele, ein Gewinnspiel und das Karaokezelt der Kiddy Contest Casting Tour 2013. Richtig sportlich geht es mit Hopsie Hopper und der Wiener Städtischen Versicherung, Slackling, Skaten oder in der stadt wien marketing Bewegungscity zu. Neben der Bienenschule, zahlreichen Forschungs-, Bastel- und Naturstationen sowie einem Streichelzoo, sind auch die Kinderuni, die wienXtra-Schrei-Foto-Box, das cinemagic und die kinderinfo dabei. Außerdem gibt es Action mit Wien Energie und Captain Energy, einen Fahrradparcours der Wiener Polizei, die Helfer Wiens, die Wiener Linien Öffi Spielwiese und das Wiener Gesundheitsspektakel.

Live auf der Holli-Showbühne

Moderator Pätmuckl führt durch ein mitreißendes Bühnenprogramm mit der Wiener Tschuschenkapelle, Alamande Belfor und dem BigsMile Club sowie der Roman Kostrouch Kinderlieder-Show. Auch bei der Kiddy Contest-Karaoke Show mit den FinalistInnen Saskia und Elena, dem arriOla-Tanzprogramm oder dem Vienna Samba Project bleibt garantiert niemand still stehen. Die Bühnenmoderation wird simultan in die Österreichische Gebärdensprache gedolmetscht.

Das ferienspiel-Startfest ist ein Ökoevent, das mit der Unterstützung der PartnerIn Wiener Städtische Versicherung durchgeführt wird.

ferienspiel-Startfest, Eintritt frei!

Fr, 28. und Sa 29. Juni 2013, jeweils 14 - 19 Uhr im Donaupark www.ferienspiel.at, www.holliknolli.at

