Präsentation von KlientInnen des Vereins dialog: Erfolgreicher Abschluss der fünften gemeinsamen Workshopreihe im mumok

Wien (OTS) - Gestern, Donnerstag, 20. Juni 2013, lud der Verein dialog: zur Abschlusspräsentation seiner fünften Workshopreihe im mumok ein. Die Kooperation der beiden Institutionen entstand 2009 im Rahmen von Kulturtransfair, einem Kunstvermittlungsprojekt der Aktion Hunger auf Kunst und Kultur und von Kulturkontakt Austria. Ziel war, die Zusammenarbeit zwischen Kultur- und Sozialeinrichtungen zu intensivieren und zu verbessern. Nach dem Auslaufen der Mittel haben dialog: und mumok die Workshopreihen mit KlientInnen des Vereins weitergeführt und können mittlerweile auf eine vierjährige Zusammenarbeit und zahlreiche erfolgreiche Workshops in fünf Reihen im mumok zurückschauen. Die gemeinsamen Workshops werden auch in Zukunft in enger Zusammenarbeit fortgesetzt.

Bei der gestrigen Abschlusspräsentation berichteten die TeilnehmerInnen, wie sie die Workshops wahrgenommen haben und wie sie von der Nähe zur Kunst profitieren konnten. Auch einige der Werke, die im Rahmen der Aufenthalte im mumok entstanden, wurden gestern Nachmittag ausgestellt. In den Workshops konnten die TeilnehmerInnen vor Ort verschiedene Materialien und Techniken ausprobieren und sich jeweils mit den aktuellen Ausstellungen auseinandersetzen.

Für viele der TeilnehmerInnen waren die Termine im mumok eine wertvolle Unterstützung. Die Erfahrung, etwas zu gestalten und dies im Anschluss präsentieren zu können, kreative Ausdrucksmöglichkeiten sowie sich selbst ein Stück mehr kennen zu lernen, in der Gruppe zu arbeiten und sich gegenseitig zu unterstützen, wirkte sich positiv auf das Selbstbewusstsein und die soziale Kompetenz aus. "Es waren für mich unvergessliche Stunden im mumok. Dieses Projekt hat mein Leben im positiven Sinn verändert," so ein Klient des Vereins dialog:

und Workshopteilnehmer bei einer früheren Präsentation.

Der Verein dialog:

Der Verein dialog: ist eine Hilfs- und Beratungsstelle für Suchtgefährdete und deren Angehörige. Er arbeitet seit über 30 Jahren im Bereich der ambulanten Suchthilfe. Der gemeinnützige Verein betreibt nunmehr an drei Standorten fünf Beratungsstellen mit verschiedenen Schwerpunkten. Die Vereinsgründer haben es sich zum Ziel gemacht, den Dialog zwischen den Generationen der Familien, zwischen jenen, die die Strukturen unserer Gesellschaft gestalten, und jenen, die in Randzonen der Gesellschaft leben, zu fördern. Der Verein dialog: bezweckt, Hilfsangebote zu schaffen für Suchtgefährdete, Suchtabhängige und deren Angehörige sowie für Personen, deren Unterstützung aus humanitärer Sicht notwendig ist. Die Tätigkeit des Vereins dialog: umfasst auch Prävention, d. h. er ist auch darauf ausgerichtet, zu verhindern, dass es überhaupt zu Suchterkrankung kommt. Daneben werden arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, Vernetzungsaktivitäten und Informationsveranstaltungen zum Thema Sucht und Suchtprävention sowie Fort- und Weiterbildung für MultiplikatorInnen angeboten. Ziel ist es, in Wien ein flächendeckendes Angebot bereitzustellen.

