Zwei Österreicher von Nobelpreisträger Al Gore zum "Climate Leader" ausgebildet

Christina Weidinger und Josef Mantl werden Botschafter seiner Initiative in Europa

Istanbul/Wien (OTS) - Der ehemalige US-Vizepräsident und Nobelpreisträger Al Gore setzt sich seit Jahren weltweit für den Klimaschutz und nachhaltige Lösungen für Umwelt und Wirtschaft ein. Im Rahmen seiner internationalen Initiative "Climate Reality Project" gibt er sein Wissen an exklusiv ausgewählte Opinion Leader auf der ganzen Welt weiter. Bei einem mehrtägigen Trainingsprogramm in Istanbul hat er in diesem Jahr auch zwei Österreicher ausgewählt und sie persönlich zum "Climate Leader" ausgebildet. SEA-Gründerin Christina Weidinger und Sustainable Future Campaign-Gründer Josef Mantl sind ab sofort unter den wenigen europäischen Botschaftern von Al Gore's Initiative.

"Wir sind sehr stolz, Teil dieser globalen Bewegung sein zu dürfen", erklären die beiden neuen Climate Leader, Christina Weidinger und Josef Mantl. In einem mehrtägigen Training in Istanbul hat Al Gore den beiden erfolgreichen Unternehmern persönliche Tipps und Informationen aus seinem jahrelangen Erfahrungsschatz weiter gegeben und sie für ihre zukünftige Tätigkeit ausgebildet. Damit zählen sie zu den wenigen Europäern, die rund um den Globus als Botschafter für seine Initiative und eine stärkere Bewusstseinsbildung für Nachhaltigkeit eintreten. Ein Auftrag, den beide sehr gut mit ihrem bisherigen Engagement verknüpfen können. Christina Weidinger, Verlegerin eines europäischen Wirtschaftsmagazins, hat den SEA (Sustainable Entrepreneurship Award), einen internationalen Preis für nachhaltiges Wirtschaften, ins Leben gerufen; Josef Mantl, österreichischer Kommunikationsunternehmer, ist Gründer und Sprecher der internationalen Nachhaltigkeitsinitiative Sustainable Future Campaign, die bereits starke Informations- und Kommunikationsakzente in Europa und den USA setzte.

Das persönliche Zusammentreffen mit dem Nobelpreisträger war für beide Unternehmer eine ganz besondere, unvergessliche Erfahrung. "Al Gore ist für mich DER Vorkämpfer für den weltweiten Klimaschutz und ein großes Vorbild. Von ihm persönlich ausgewählt und trainiert zu werden, ist eine große Ehre", zeigt sich Climate Leader Christina Weidinger beeindruckt von dem Training in Istanbul. "Es ist auch eine Bestätigung unserer bisherigen Arbeit. Wir dürfen aber nicht müde werden in unserem Kampf für eine nachhaltigere Zukunft", betont auch Josef Mantl. Die Begegnung mit Al Gore und die vielen hilfreichen Tipps und Informationen aus erster Hand empfinden beide als "große Bereicherung".

Al Gore: "Botschafter meiner Initiative in Europa"

Im Rahmen des Trainings erhalten alle Climate Leader von Al Gore einen ganz klaren Auftrag: Sie sollen als starke Botschafter seiner Initiative und durch Präsentationen und Auftritte in ihren Netzwerken für eine stärkere Bewusstseinsbildung eintreten. "Engagierte Menschen sollen mit ihrem Wirken und Schaffen national und international einen wesentlichen Beitrag für eine nachhaltigere Zukunft leisten", bekräftigt Al Gore seine Wahl. Die beiden neuen Climate Leader nehmen ihre neue Aufgabe sehr ernst. "Botschafter von Al Gore's Initiative zu sein, ist Ehre und Auftrag zugleich. Ich sehe mich in der klaren Verantwortung, Sustainability in der Wirtschaft und Gesellschaft weiter den Stellenwert einzuräumen, den es sich verdient hat und ein ganz neues Bewusstsein zu schaffen", unterstreicht Weidinger. Mantl ist überzeugt, dass diese Ausbildung Kraft gibt und den Weg ebnet, neue Akzente zu setzen: "Für uns hat die Reise in dieser Bewegung erst begonnen. Gemeinsam wollen wir uns auch weiterhin für ganzheitliche Nachhaltigkeit einsetzen und unser Umfeld für diese wichtige Thematik sensibilisieren", sagt der Kommunikationsprofi.

Der Klimaschutz-Vorkämpfer Al Gore

Al Gore gilt bereits seit Jahren als einer der größten weltweiten Vorkämpfer für den Klimaschutz. Internationale Bekanntheit erreichte der 65-jährige als 45. Vizepräsident der USA unter Bill Clinton. Für seinen unermüdlichen Einsatz für die Umwelt wurde Al Gore 2007 mit dem Friedensnobelpreis auszeichnet. Für Furore sorgte er vor allem mit seiner mit dem Oscar ausgezeichneten Dokumentation "Die unbequeme Wahrheit" ("An inconvenient truth"), mit der er neue Maßstäbe in der aufrüttelnden Kommunikation für eine nachhaltigere Entwicklung setzte. Mit dem Climate Reality Project initiierte Gore eine weltweite Bewegung, die sich für den Klimaschutz und mehr Nachhaltigkeit einsetzt. Ausgewählte Persönlichkeiten werden dabei von Al Gore persönlich zu Climate Leadern ausgebildet und fungieren damit als Sprachrohr der Organisation in ihren jeweiligen Ländern und Communities.

Über Christina Weidinger

Christina Weidinger ist österreichisches Medienunternehmerin (www.diabla.at), u.a. Herausgeberin des europäischen Wirtschaftsmagazins "Succeed" und des österreichischen Magazins "Unternehmer". Als Gründerin des Sustainable Entrepreneurship Awards (SEA, www.se-award.org), des ersten internationalen Awards für nachhaltiges Wirtschaften und einem der größten Nachhaltigkeitspreise in Europa, tritt sie für Sustainability als gewinnbringendes Geschäftsmodell in der Wirtschaft ein. Mit ihrer Initiative setzt sie neue Maßstäbe in der Verknüpfung von Nachhaltigkeit, Lifestyle und Entrepreneurial Spirit. Sie ist Herausgeberin des in diesem Sommer erscheinenden Buches "Sustainable Entrepreneurship. Business Success through Sustainability." (gemeinsam u.a. mit dem ehemaligen EU-Kommissar Franz Fischler und vielen hochkarätigen internationalen Gastautoren).

Über Josef Mantl

Josef Mantl ist österreichischer Kommunikationsunternehmer und betreibt eine Werbeagentur in Wien (www.jmc.cc). Als Gründer und Sprecher der Nachhaltigkeitsinitiative Sustainable Future Campaign (www.sustainablefuturecampaign.com) setzt er sich seit Jahren für die Vision ganzheitlicher Nachhaltigkeit ein. Im Rahmen des 2007 gestarteten Projekts wurden bereits zahlreiche Veranstaltungen in Europa und den USA abgehalten. Ziel ist es nachhaltiges Handeln in allen Lebensbereichen sowie in den Köpfen der Menschen zu verankern. Mantl ist Herausgeber des Buches "Communicating Sustainability -Perspektiven der Nachhaltigkeit in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft" (u.a. gemeinsam mit US State Senator Marc R. Pacheco) und betreibt seinen eigenen Blog (www.josefmantl.com).

