BMF: Familien aufgepasst! Erste österreichweite Finanzamt Informationstage für Familien

Vom 24. - 28. Juni 2013 erhalten Familien Steuertipps und Informationen zu steuerlich absetzbaren Kinderbetreuungskosten während der Sommerferien.

Wien (OTS) - Im Rahmen der ersten "FIT - Finanzamt Informationstage", die vom 24. - 28. Juni 2013 in allen Finanzämtern Österreichs stattfinden, geben Expertinnen und Experten der Finanzverwaltung wertvolle Steuertipps und unterstützen dabei Österreichs Familien beim Geld sparen. Gerade jetzt vor den Sommerferien sind berufstätige Mütter und Väter kreativ und vor allem bei der Kinderbetreuung finanziell gefordert. Deshalb ist es wichtig, vorab umfassend zu informieren, welche Kinderbetreuungskosten während der schulfreien Zeit steuerlich absetzbar sind. Wussten Sie etwa, dass Kurse in der schulfreien Zeit wie zum Beispiel Sprach-, Computer- und Musikkurse sowie Lerncamps unter bestimmten Voraussetzungen steuerlich absetzbar sind?

Dazu und über weitere steuerliche Themen für Familien informieren die Finanzämter eine Woche lang von Montag bis Freitag. Die genauen Öffnungszeiten finden Sie auf der Webseite des Finanzministeriums unter https://service.bmf.gv.at/service/anwend/behoerden.

In allen heimischen Finanzämtern werden in diesem Zeitraum umfassende Informationen sowie Broschüren zum Themenschwerpunkt aufliegen und alle Interessierten können sich darüber hinaus auch gerne persönlich informieren. In den Finanzämtern der Landeshauptstädte gibt es zusätzlich spezielle Informationsschalter.

Die "FIT - Finanzamt Informationstage" sind die neue Service-Initiative der österreichischen Finanzverwaltung und finden ab sofort regelmäßig zu ausgewählten Themenschwerpunkten statt. Informationen dazu stehen Ihnen auch auf der Homepage des Finanzministeriums www.bmf.gv.at sowie auf der Facebook-Seite www.facebook.com/finanzministerium zur Verfügung.

