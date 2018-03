ÖAMTC-Generalversammlung: Der Mensch im Mittelpunkt - erfolgreiche Nothilfebilanz (+ Foto)

Personelle Veränderung im Präsidium - Zumtobel folgt Blum

Wien (OTS) - Am Donnerstag, 20. Juni, hat in Wien die 66. Generalversammlung des ÖAMTC stattgefunden. ÖAMTC-Verbandsdirektor Oliver Schmerold zog eine erfolgreiche Bilanz über das vergangene Geschäftsjahr: "Beim ÖAMTC steht der Mensch im Mittelpunkt. Mehr als 1,8 Millionen Mitglieder verlassen sich auf den Club." 100 Prozent Mobilität - das Versprechen des größten Mobilitätsclubs in Österreich basiert auf verschiedenen Nothilfesäulen. "100 Prozent Mobilität steht für eine ganze Nothilfekette - vom Pannendienst über Rückholungen bis zur juristischen Rechtsberatung", skizzierte der ÖAMTC-Verbandsdirektor anlässlich der Generalversammlung die Bandbreite der ÖAMTC-Nothilfeleistungen.

An 111 Stützpunkten und sechs mobilen Prüfstationen österreichweit wurden im Jahr 2012 über 600.000 stationäre Pannenhilfen geleistet. Dazu kamen rund 715.000 mobile Pannenhilfen und rund 200.000 Abschleppungen. Die Christophorus-Flugrettung steht für eine flächendeckende notärztliche Versorgung aus der Luft. Von den 16 Standorten aus sind die Notarzthubschrauber zu mehr als 15.000 Einsätzen im Jahr 2012 abgehoben. Bereits rund 66 Prozent aller Mitglieder sind außerdem Inhaber eines Schutzbriefes. Mehr als 141.000 Hilferufe hat das Team der ÖAMTC-Schutzbrief-Nothilfe im vergangenen Jahr entgegengenommen.

Verkehrssicherheit - Club setzt auf Prävention

Für Prävention in der Verkehrssicherheit sorgen die Instruktoren in den ÖAMTC Fahrtechnik Zentren, die sowohl Fahranfänger als auch routinierte Verkehrsteilnehmer praxisorientiert ausbilden. Dieses Sicherheitsplus haben im Jahr 2012 mehr als 120.000 Teilnehmer genutzt. Verkehrssicherheit ist auch ein wichtiges Anliegen der ÖAMTC-Interessenvertretung. Neben den international anerkannten Konsumentenschutztests hob der ÖAMTC-Verbandsdirektor auch die Entwicklung eines neuen Verkehrssicherheitsprogramms für Kinder hervor. Das "Kleine Straßen 1x1" ist ein Programm speziell für Fünf-bis Sechsjährige. Knapp zehn Prozent der 2011 im Straßenverkehr verunglückten Kinder gehörten dieser Altersgruppe an. "Verkehrserziehung muss bereits im Kindergarten beginnen", bekräftigte Schmerold.

Fokus auf die Jugend - Lehrlingsausbildung soll ausgebaut werden

Der Verbandsdirektor berichtete außerdem von der Lehrlingsoffensive, die der Club 2012 gestartet hat. Insgesamt werden derzeit 49 Lehrlinge in fünf unterschiedlichen Berufsbildern ausgebildet. Die Lehrlingsausbildung im ÖAMTC wird in den kommenden Jahren weiter ausgebaut.

Ein langjähriges Mitglied des Präsidiums schied auf eigenen Wunsch aus seiner Funktion aus. RA Dr. Wolfgang Blum war seit 1993 Mitglied im Vorstand und seit 2003 Mitglied im Präsidium des ÖAMTC. Blum wird weiterhin im Präsidium des ÖAMTC Vorarlberg aktiv bleiben. Er wurde für seine Verdienste um den ÖAMTC im Rahmen der Generalversammlung mit dem Goldenen Ehrenzeichen mit Brillianten, der höchsten Auszeichnung des ÖAMTC, geehrt.

Seine Nachfolge im Verbandspräsidium tritt Dr. Wolfgang

Zumtobel an. Er wurde in der Generalversammlung einstimmig gewählt.

