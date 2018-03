Staatsstipendien für Komposition 2014 ausgeschrieben

Einreichungen bis 15. September 2013 möglich

Wien/Bregenz (OTS/VLK) - Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur schreibt für das Jahr 2014 Staatsstipendien für musikalische Kompositionen aus. Ein solches Stipendium ist mit monatlich 1.100 Euro über eine Laufzeit von einem Jahr dotiert. Bewerbungen können bis Sonntag, 15. September 2013 eingereicht werden.

Landesrat Harald Sonderegger appelliert an Vorarlberger Komponistinnen und Komponisten, sich um ein Stipendium zu bewerben. "Den Stipendiatinnen und Stipendiaten bietet sich die Chance, sich während des Förderzeitraumes noch intensiver ihrer künstlerischen Weiterentwicklung zu widmen", so Sonderegger.

Auf Vorschlag einer qualifizierten Jury werden die Stipendien an Personen vergeben, die mit der Musiktradition und der aktuellen musikalischen Entwicklung in Österreich seit Jahren in engem Zusammenhang stehen. Die Bewerberinnen bzw. Bewerber müssen zudem ein abgeschlossenes Musikstudium vorweisen können oder seit Jahren hauptberuflich als Musikschaffende tätig sein.

Die Bewerbungsunterlagen sollen neben den persönlichen Daten auch einen Lebenslauf mit Angaben über die bisherige künstlerische Tätigkeit mit aktueller Werksliste sowie einigen Arbeitsproben (Veröffentlichungen, Partituren, Audio-CDs, bitte keine DAT-Kassetten, Langspielplatten oder Disketten) enthalten. Weitere Inhalte der Bewerbung: Angaben über die derzeitige Einkommens- und Berufssituation und Beschreibung der kompositorischen Vorhaben, die während der Laufzeit des Stipendiums verwirklicht werden sollen.

Bewerbungen können mit dem Vermerk "Staatsstipendium für Komposition 2012" beim Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK), Abteilung V/2, Minoritenplatz 5, 1014 Wien eingereicht werden (Datum des Poststempels). Für nähere Informationen: BMUKK, Telefon 01/53120-6828, E-Mail eva.kohout @ bmukk.gv.at

