FPÖ-Mölzer: Rot und Schwarz sind auf Suche nach Versorgungsposten in Brüssel

Österreich kann gut auf eigenen EU-Kommissar verzichten - Bisherige heimische Kommissionsmitglieder haben ausschließlich Interessen der EU vertreten

Wien (OTS) - Die Regierungsparteien hätten nichts anderes zu tun, als sich dem Postenschacher zu widmen, sagte der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer, zu der beginnenden Diskussion in SPÖ und ÖVP, wer nächster österreichischer EU-Kommissar werden soll. "Dabei braucht Österreich überhaupt keinen eigenen EU-Kommissar", fügte Mölzer hinzu.

Denn beim österreichischen Kommissionsmitglied handle es sich, so der freiheitliche EU-Mandatar, um einen ausrangierten Altpolitiker von Rot oder Schwarz, der nach Brüssel auf einen wohldotierten Versorgungsposten abgeschoben werden. "Und zudem haben die bisherigen österreichischen EU-Kommissare nicht die Interessen unserer Heimat vertreten, sondern ausschließlich jene der EU, wenn sie nicht sogar gegen die legitimen Interessen Österreichs gearbeitet haben", betonte Mölzer.

Weiters forderte der freiheitliche Europaabgeordnete eine Verkleinerung der EU-Kommission auf maximal zwölf Mitglieder. "Wenn jedes Mitgliedsland einen eigenen Vertreter in der Brüsseler Behörde haben soll, muss für diesen auch ein Aufgabenbereich gefunden werden. Und das hat wiederum zur Folge, dass Brüssel immer mehr Kompetenzen an sich reißt, sich in immer mehr Lebensbereiche der Bürger einmischt und immer absurdere Vorschriften erlässt", schloss Mölzer.

