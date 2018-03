Reise zum Gourmet-Gipfel / Foodfestival "Davidoff Saveurs Gstaad" zu Gast im The Alpina Gstaad

Gstaad (ots) - Liebhaber internationaler Spitzengastronomie müssen in diesem Sommer nicht weit reisen, um in den Genuss erlesener Kreationen zu kommen. Vom 05. bis 14. Juli 2013 locken die "Davidoff Saveurs Gstaad" mit Köstlichkeiten aus Küche, Keller und Humidor ins Berner Oberland. Schauplatz der kulinarischen Events sind die feinsten Adressen, die Gstaad zu bieten hat, so auch sein neuestes Fünf-Sterne-Superior-Hotel, das The Alpina Gstaad.

Hier findet die Genusswoche am 14. Juli 2013 bei einem exklusiven Sonntagslunch ihren krönenden Abschluss. Executive Chef Marcus G. Lindner und Takumi Murase, Küchenchef des japanischen MEGU im The Alpina Gstaad, kredenzen einmalige Gaumenfreuden im kulinarischen Dialog: Kunstvoll vereinen die Kochkünstler die allerfeinsten Zutaten der japanischen Küche mit fantasievollen Kompositionen der französischen Cuisine. So treffen Kanzuri-Chilischoten und frischer Wasabi auf klassische Kreationen, die Lindner mit mediterranen Akzenten raffiniert untermalt.

Des Weiteren treten mit Markus Neff, David Tarnowski, Yannick Van Aeken und Michel Roth sowie den diesjährigen Gstaader Köchen Robert Speth und Urs Gschwend Meister ihres Fachs zum Genussgipfel an. Gast-Winzer Patrick Fonjallaz aus Epesses und Pierre-Yves Colin-Morey aus der Côte de Beaune in Frankreich präsentieren exquisite Tropfen aus eigener Produktion. Die Sportler unter den Genießern dürfen sich am 12. Juli 2013 auf das traditionelle "Davidoff Saveurs" Golfturnier auf dem Golfplatz Gstaad Saanenland freuen. Und auch 2013 wird eine von Davidoff eigens für die "Saveurs" kreierte Limited Edition nicht fehlen. Auf die Aficionados wartet eine Gran Toro, deren Auflage auf 150 Kistchen à 10 Zigarren limitiert ist.

