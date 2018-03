Leopoldstadt: Russische Blasmusik beim "Pomali"-Fest

Wien (OTS) - Gemütlichkeit ist Trumpf beim alljährlichen "Pomali"-Sommerfest auf dem Gaußplatz. Heuer findet das fröhliche Beisammensein am Sonntag, 23. Juni, statt. Um 9.30 Uhr beginnt die Feier mit einem Gottesdienst unter freiem Himmel am Vorplatz der Gaußplatz-Kirche ("Pfarre Muttergottes"). Von 10.30 bis 12.30 Uhr feiern Menschen jeden Alters auf dem Areal vor dem Gotteshaus (Adresse: 2., Gaußplatz 14). Das Team der Pfarre kümmert sich um das leibliche Wohl der Gäste. Bläser aus verschiedenen Ländern wirken im "Russischen Blasorchester Österreich" mit. Eine Vorliebe für russische Melodien verbindet die versierten Musiker. Oftmals wird diese Formation salopp als "Russische Blasmusik" bezeichnet. Am Sonntag sorgen die Künstler mit Märschen und Walzern für Kurzweil. Das Repertoire der Gruppe beinhaltet aber auch Schlager aus russischen Filmen und althergebrachte Volksweisen. Der Eintritt ist gratis. Wenn es die Wetterlage erfordert, verlegen die Organisatoren die beschauliche Festivität in die Kirche bzw. in den Pfarrsaal. Veranstalter der sommerlichen Lustbarkeit ist der Verein "Aktionsradius Wien". Nähere Auskünfte: Telefon 332 26 94, E-Mail office @ aktionsradius.at.

