ARGE Kultur 10: Klassik-Konzert und Prater-Aufnahmen

Familie Kropfitsch: 23.6., Naturfreunde: 25.6. und 27.6.

Wien (OTS) - Im "Waldmüller-Zentrum" (10., Hasengasse 38) ist am Sonntag, 23. Juni, die Musiker-Familie Kropfitsch zu Gast und spielt klassische Werke. Der Vater, Johannes Kropfitsch, ist ein exzellenter Pianist, lehrt an der "Konservatorium Wien Privatuniversität (KONSuni)" und ist sowohl als Solo-Künstler wie auch als Mitglied des "Jess-Trio-Wien" bekannt. Auftritte in aller Welt (New York, Montreal, Moskau, London, Barcelona, Mailand, Berlin, Salzburg, etc.), Preise bei Wettbewerben und das Schaffen als Komponist dürfen nicht unerwähnt bleiben. Mit seinen begabten Kindern Theresa, Sophie, David und Jakob tritt der Klavier-Virtuose ab 18.00 Uhr auf. Der Zutritt zum Konzert "Klassik im Sommer" ist kostenlos. Information und Anmeldung: Telefon 0660/464 66 14 bzw. Telefon 0699/814 49 056.

Nur mehr am Dienstag, 25. Juni, und am Donnerstag, 27. Juni, können im "Waldmüller-Zentrum" eindrucksvolle Aufnahmen von Mitgliedern der "Naturfreunde Fotogruppe Favoriten" besichtigt werden. Die jeweils zwischen 16.00 und 18.00 Uhr geöffnete Foto-Schau "Der Böhmische Prater im Wandel der Jahreszeiten" besteht aus zirka 70 großformatigen Bildern mit Motiven aus dem Vergnügungsareal im Laaer Wald. Der Eintritt zur Ausstellung ist gratis. Fragen zu Kultur-Angeboten im "Waldmüller-Zentrum" beantwortet das ehrenamtlich agierende Team der ARGE "Kultur 10" gerne per E-Mail:

