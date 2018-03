NÖ Landtag: Kein 365-Euro Jahresticket für alle Öffis in NÖ

Grüne/Enzinger: Niederösterreich entwickelt sich zum Nachzügler

St. Pölten (OTS) - Wien hat's, Tirol und Vorarlberg haben es beschlossen, Salzburg bekommt es auch: das leistbare 365-Euro-Öffiticket.

In Oberösterreich wurde ebenfalls ein günstiges Ticket für den Zentralraum Linz eingeführt.

In Niederösterreich wurde der Antrag der Grünen, das 365-Euro-Jahresticket für alle öffentlichen Verkehrsmittel einzuführen, erneut abgelehnt.

Mehr noch: Gemäß dem Budget 2014 bekommt Niederösterreich auch keinen Zug mehr.

"Damit entwickelt sich Niederösterreich zum Nachzügler. Die ÖVP lässt die Landsleute weiter auf den Autobahnen im Stau stehen, für teuren Sprit bezahlen und unterstützt damit die Straßenbaulobby und die Finanzministerin. Öffi-PendlerInnen stehen weiter wie Sardinen in der Dose zu Stoßzeiten in Waggons. Ein verbessertes Öffi-Angebot für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreich gibt es nicht. Im Gegenteil: in Niederösterreich lässt die ÖVP weiter Gleise entfernen und lässt Bahnverbindungen einstellen", weiß die Grüne Verkehrssprecherin im NÖ Landtag, Amrita Enzinger.

Damit Niederösterreich in Sachen moderne und leistbare Mobilität nicht auf dem Abstellgleis landet, sollte die ÖVP den Anschluss jetzt nicht verpassen.

"Das 365 Euro Ticket ist ein Best-Practice-Beispiel. NÖ verschläft diese Investition in die Zukunft. Das 365-Euro-Öffiticket ist finanziell machbar - das ist Fakt. Gerne kann die ÖVP den Grünen Vorschlag übernehmen, umsetzen und auf ihre Fahnen heften. Es geht hier nämlich nicht um politische Eitelkeiten, sondern um die Menschen", so die Grüne Amrita Enzinger für den Fall, dass sich die ÖVP einfach nur schwer tut Forderungen von anderen Parteien umzusetzen.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im NÖ Landtag

Mag. Kerstin Schäfer

Tel.: Mobil: +43/664/8317500

kerstin.schaefer @ gruene.at

http://noe.gruene.at