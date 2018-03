FP-Gudenus/Mahdalik: Donauinselfest muss freien Eintritt behalten

Keine "Valorisierung" beim Open Air-Festival

Wien (OTS) - "Wenn sich Landtagspräsident Prof. Harry Kopietz als zweiter Mann der Wiener SPÖ nach Bürgermeister Häupl und "Vater des Donauinselfestes" für ein Eintrittsgeld von 5 Euro pro Tag (außer Sonntag) beim größten Open Air-Festival Europas ausspricht, so muss man das sehr ernst nehmen und den Anfängen wehren", sagt der Wiener FPÖ-Klubobmann und stv. Bundesobmann Mag. Johann Gudenus. "Es geht nicht an, dass die Stadt Wien auch hier zum "Valorisieren" anfängt und für den Besuch des Freizeit- und Erholungsgebietes, dessen Verwaltung einem privaten Verein überantwortet wurde, schleichend eine Kostenpflicht einführt", betont FPÖ-Gemeinderat Toni Mahdalik.

Nach Angaben des Veranstalters strömen jährlich etwa 3 Mio. Besucher zu diesem Ereignis, für Freitag und Samstag sind daher zumindest 2 Mio. Gäste am Donauinselfest zu veranschlagen. Bei dem von Herrn Prof. Kopietz in Vorschlag gebrachten 5 Euro Eintrittspreis pro Tag würde dies eine Einnahme von 10 Mio. Euro für den Veranstalter bedeuten, wodurch bei Ausgaben von 4 Mio. Euro gemeinsam mit der heurigen Subvention von 1,8 Mio. Euro ein finanzieller Überhang zu in der Höhe von 7,8 Mio. Euro vor Steuern entstehen würde.

Um diese Geschäftemacherei hintanzuhalten und Grünoase sowie Donauinselfest der Bevölkerung weiter ohne jede Abzocke frei zugänglich zu halten, bringt die FPÖ in der heutigen von ihr verlangten Sondersitzung des Landtages folgenden Antrag ein:

Die Donauinsel und insbesondere die mit dieser Grünoase untrennbar verbundene Institution des Donauinselfestes sollen auch in Zukunft kostenlos zu besuchen sein.

"Wir erwarten einen einstimmigen Beschluss und damit auch ein klares Zeichen gegen das Aussackeln der Bevölkerung auf unserer Donauinsel", erklären Gudenus und Mahdalik. (Schluss)ko/pie/tz

